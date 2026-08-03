امیری خبر داد:
صدور رأی بدوی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شرکت «پاک خودرو» در باوی با ۹۴ شاکی
رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور رأی بدوی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شرکت «پاک خودرو» با ۹۴ شاکی خبر داد و گفت: دو متهم این پرونده به رد مال مالباختگان، جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
به گزارش ایلنا، مهدی امیری رئیس دادگستری شهرستان باوی استان خوزستان اظهار کرد: پرونده شرکت پاک خودرو با ۹۴ شاکی، از جمله پروندههای کثیرالشاکی شهرستان باوی بود که پس از انجام تحقیقات لازم، بررسی مستندات، استماع اظهارات شکات و طی تشریفات قانونی، منتهی به صدور حکم کیفری شد.
وی افزود: بر اساس رأی صادره، دو متهم پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و با توجه به محتویات پرونده، تعداد شکات، گستردگی موضوع و آثار و تبعات اقدامات ارتکابی، به مجازات حبس تعزیری، جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد وجوه و اموال موضوع جرم در حق مالباختگان محکوم شدند.
رئیس دادگستری شهرستان باوی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان، جبران خسارات وارده و اجرای عدالت انجام شده است و دستگاه قضایی باوی با جدیت، حمایت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با جرایم اقتصادی را دنبال میکند.
امیری تأکید کرد: پروندههای کثیرالشاکی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و تعداد قابل توجه افراد زیاندیده، با دقت، حساسیت و در چارچوب قانون در دستگاه قضایی شهرستان باوی رسیدگی میشوند.