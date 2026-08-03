بهروز محبی نجم‌آبادی با اشاره به تأثیر آتش‌بس در تقویت و بازآرایی بنیه دفاعی کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ ترکیبی و نابرابر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دو ارتش قدرتمند جهانی در کنار یک ارتش منطقه‌ای و با استفاده از ظرفیت اطلاعاتی ده‌ها کشور و برخی همسایگان، حمله‌ای فراگیر را علیه کشورمان ساماندهی کردند.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» افزود: در جریان جنگ 40 روزه، هزاران نقطه در کشور مورد هجمه قرار گرفت. اگر پس از جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ریزی دقیق برای ترمیم آسیب‌ها و رفع اشکالات حوزه نظامی انجام نمی‌شد، قطعاً مقاومت ۴۰ روزه نیز رقم نمی‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: امروز دولت نیز همراهی ویژه‌ای در این زمینه دارد و سازمان برنامه و بودجه نگاه ویژه‌ای به تقویت نیروهای مسلح دارد؛ چرا که ارتقای توان نیروهای نظامی و انتظامی و تقویت ظرفیت‌های پدافندی و آفندی، یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: ما باید خود را برای شرایطی آماده کنیم که دشمن ممکن است کشور را وارد یک جنگ فرسایشی چندماهه یا حتی چندساله کند؛ بنابراین توجه به تجهیزات، پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین نیازهای دفاعی باید در دستور کار قرار گیرد.

محبی نجم‌آبادی گفت: از این رو این موضوع هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته و به‌ویژه در مناطقی که از میدان جنگ فاصله بیشتری دارند، قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی با سرعت بیشتری در حال طراحی و تولید است و امیدواریم این روند به تقویت هرچه بیشتر توان دفاعی کشور منجر شود. وی با بیان اینکه ملت ایران در یک جنگ وجودی و تمدنی قرار گرفته است، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید جایگاه و توان واقعی ملت ایران برای جهانیان روشن شود. خوشبختانه ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ نابرابر، قدرت و عظمت کشور را به نمایش گذاشت و حتی دشمنان نیز به دشواری و هزینه بالای تقابل با جمهوری اسلامی ایران اذعان کرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش مجلس و دولت در پشتیبانی از نیروهای مسلح، افزود: امروز ضرورت حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی بیش از گذشته احساس می‌شود و مجلس و دولت باید با همراهی و هم‌افزایی بیشتر، بخشی از منابع را به سمت حوزه دفاعی هدایت کنند تا بتوانیم توانمندی‌های کشور را در این حوزه ارتقا دهیم. وی ادامه داد: کشور در حال عبور از یک مرحله و پیچ تاریخی حساس است و هیبت، عظمت و جایگاه واقعی ملت ایران در جهان در این مقطع بیش از گذشته آشکار شده است. اگر روند همدلی و همراهی میان مردم، مجلس و دولت ادامه پیدا کند و منابع کشور نیز با بهره‌وری مناسب و هدفمند در مسیر تقویت توان ملی به کار گرفته شود، می‌توان به آینده‌ای روشن و یک دوران طلایی برای کشور امیدوار بود.

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه هدف قرار گرفتن چند فروند جنگنده اف-۳۵ در جریان عملیات علیه پایگاه الازرق در اردن، نتیجه تقویت بنیه دفاعی کشور در دوره آتش‌بس بود، گفت: بدون تردید تقویت توان دفاعی کشور در این زمینه مؤثر بوده است و امروز نیز شاهد ورود موشک‌ها و تجهیزات جدید و پیشرفته به میدان هستیم. وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌های جدیدی متناسب با شرایط و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حال تعریف و تقویت است و قطعاً تصمیمات جدیدی در حوزه دفاعی اتخاذ خواهد شد تا با استفاده از روش‌ها و ظرفیت‌های جدید، دشمن را با قدرت بیشتری در برابر ملت ایران ناکام بگذاریم.

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