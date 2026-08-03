خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محبی نجم‌آبادی مطرح کرد؛

آتش‌بس فرصت بازآرایی توان دفاعی کشور را فراهم کرد

آتش‌بس فرصت بازآرایی توان دفاعی کشور را فراهم کرد
کد خبر : 1821873
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: اگر پس از این جنگ، آسیب‌شناسی دقیق و ترمیم ضربه‌های واردشده به حوزه نظامی انجام نمی‌شد، مقاومت ۴۰ روزه رقم نمی‌خورد؛ امروز نیز مجلس و دولت با درک شرایط حساس کشور، تقویت توان پدافندی و آفندی و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را با جدیت دنبال می‌کنند

بهروز محبی نجم‌آبادی با اشاره به تأثیر آتش‌بس در تقویت و بازآرایی بنیه دفاعی کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ ترکیبی و نابرابر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دو ارتش قدرتمند جهانی در کنار یک ارتش منطقه‌ای و با استفاده از ظرفیت اطلاعاتی ده‌ها کشور و برخی همسایگان، حمله‌ای فراگیر را علیه کشورمان ساماندهی کردند.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» افزود: در جریان جنگ 40 روزه، هزاران نقطه در کشور مورد هجمه قرار گرفت. اگر پس از جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ریزی دقیق برای ترمیم آسیب‌ها و رفع اشکالات حوزه نظامی انجام نمی‌شد، قطعاً مقاومت ۴۰ روزه نیز رقم نمی‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: امروز دولت نیز همراهی ویژه‌ای در این زمینه دارد و سازمان برنامه و بودجه نگاه ویژه‌ای به تقویت نیروهای مسلح دارد؛ چرا که ارتقای توان نیروهای نظامی و انتظامی و تقویت ظرفیت‌های پدافندی و آفندی، یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: ما باید خود را برای شرایطی آماده کنیم که دشمن ممکن است کشور را وارد یک جنگ فرسایشی چندماهه یا حتی چندساله کند؛ بنابراین توجه به تجهیزات، پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین نیازهای دفاعی باید در دستور کار قرار گیرد.

محبی نجم‌آبادی گفت: از این رو این موضوع هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته و به‌ویژه در مناطقی که از میدان جنگ فاصله بیشتری دارند، قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی با سرعت بیشتری در حال طراحی و تولید است و امیدواریم این روند به تقویت هرچه بیشتر توان دفاعی کشور منجر شود. وی با بیان اینکه ملت ایران در یک جنگ وجودی و تمدنی قرار گرفته است، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید جایگاه و توان واقعی ملت ایران برای جهانیان روشن شود. خوشبختانه ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ نابرابر، قدرت و عظمت کشور را به نمایش گذاشت و حتی دشمنان نیز به دشواری و هزینه بالای تقابل با جمهوری اسلامی ایران اذعان کرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش مجلس و دولت در پشتیبانی از نیروهای مسلح، افزود: امروز ضرورت حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی بیش از گذشته احساس می‌شود و مجلس و دولت باید با همراهی و هم‌افزایی بیشتر، بخشی از منابع را به سمت حوزه دفاعی هدایت کنند تا بتوانیم توانمندی‌های کشور را در این حوزه ارتقا دهیم. وی ادامه داد: کشور در حال عبور از یک مرحله و پیچ تاریخی حساس است و هیبت، عظمت و جایگاه واقعی ملت ایران در جهان در این مقطع بیش از گذشته آشکار شده است. اگر روند همدلی و همراهی میان مردم، مجلس و دولت ادامه پیدا کند و منابع کشور نیز با بهره‌وری مناسب و هدفمند در مسیر تقویت توان ملی به کار گرفته شود، می‌توان به آینده‌ای روشن و یک دوران طلایی برای کشور امیدوار بود.

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه هدف قرار گرفتن چند فروند جنگنده اف-۳۵ در جریان عملیات علیه پایگاه الازرق در اردن، نتیجه تقویت بنیه دفاعی کشور در دوره آتش‌بس بود، گفت: بدون تردید تقویت توان دفاعی کشور در این زمینه مؤثر بوده است و امروز نیز شاهد ورود موشک‌ها و تجهیزات جدید و پیشرفته به میدان هستیم. وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌های جدیدی متناسب با شرایط و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حال تعریف و تقویت است و قطعاً تصمیمات جدیدی در حوزه دفاعی اتخاذ خواهد شد تا با استفاده از روش‌ها و ظرفیت‌های جدید، دشمن را با قدرت بیشتری در برابر ملت ایران ناکام بگذاریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل