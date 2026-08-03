سراج: مبنای حقوق بشر اسلامی حفظ کرامت انسانی است
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه تفاوت حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی در صیانت از کرامت انسانی است، گفت: وارونگی مفاهیم در گفتمان غربی، جایی است که صلح به معنای جنگافروزی، و حقوق بشر به معنای توجیه جنایت بهکار گرفته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصرسراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران درخصوص نامگذاری «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» اظهار داشت: روز چهاردهم مرداد ماه سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی به ابتکار جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تعیین شد. بر این اساس، اعلامیه حقوق بشر اسلامی تلاشی از سوی کشورهای اسلامی برای ابراز هویّت اسلامی در سطح جهانی و بیان دیدگاهها و آموزههای دین مبین اسلام در خصوص حقوق انسانها است.
وی در ادامه به جنگ متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: امسال این روز در حالی برگزار میشود که ما داغدار رهبر قائد شهید انقلاب و شهدای معززی هستیم، که در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. آمریکا و کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران از سکانداری و هدایت انقلاب اسلامی در ایران و پهنه گسترش آن در سایر کشورها همواره واهمه داشته و دارند و حذف فیزیکی رهبر قائد شهید انقلاب نیز بر همین مبنا و اساس صورت گرفت. در حالی که نمیدانند حذف فیزیکی نمیتواند تأثیری در تداوم اندیشههای ژرف، انقلابی و عدالت محوری رهبر معزّز و گرانقدر انقلاب اسلامی در دلهای مسلمانان و آزادگان جهان بگذارد.
سراج افزود: مایه شرمساری و تأسف است که آمریکا و برخی از اربابان قدرت، تروریسم را نیز همچون حقوقبشر به یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند. چنین رویکردی، خسارتهای دهشتناکی را در بسیاری از مناطق جهان برجای گذاشته است و گاهی آتش این فتنهافروزی، حتی دامن بانیان آن را هم گرفته است.
دبیر ستاد حقوق بشر تأکید کرد: آمریکا و کشورهای مدعی حقوق بشر درحالی دم از حفظ حقوق بشر می زنند که هیچ ارزشی برای انسان و کرامت انسان قائل نیستند. در جریان جنگ 40 روزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی مدرسه شجره طیبه میناب که مملّو از دانشآموزان غیرنظامی بیگناه بود، بمباران کردند که ناقض موازین و قوانین بینالمللی است که خود غربیها آن را به تصویب رساندهاند و طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن جنایت جنگی محسوب می شود و هیچ ضرورت نظامی نمیتواند کشتار کودکان را توجیه کند. این تناقض وقتی عمیقتر میشود که همان دولتها در شورای حقوق بشر سازمان ملل حتی از پیشنهاد یک قطعنامه برای محکومیّت کشتار دانشآموزان میناب دریغ کرده و آن را رد میکنند.
وی ادامه داد: رژیم جنایتکار آمریکا که در ظاهر دم از حقوق بشر می زند، در جنگ اخیر بیمارستان ها، زیرساخت ها، پل ها، خطوط راهآهن، تأسیسات آب آشامیدنی را نیز مورد هدف حملات تجاوزکارانه قرار داد، در حالی که حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساختهایی که ماهیّت و کارکرد غیرنظامی دارند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه، مغایرت آشکار دارد.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: ریاکاری و پوشالی بودن ادعاهای حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی و نقض کرامت انسانی به حدی رسیده که دیگر نمیتوان آن را پشت شعارهای زیبا پنهان کرد؛ برای نمونه از یک طرف کنگره آمریکا از بنیامین نتانیاهو – فرمانده باند تبهکار رژیم صهیونیستی که به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری است - با شکوه تمام تقدیر میکند و از طرف دیگر این جنایتکار بینالمللی رئیسجمهور متوّهم آمریکا را که هیچ ابایی از جنگافروزی، تجاوز به خاک دیگر کشورها، ترور هدفمند مدافعان حقوق بشر، توسل به تحریمهای غیرقانونی زورمدارانه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، کودکان، زندانیان و مهاجران، خروج از معاهدات بینالمللی و ترتیبات و سازوکارهای حقوق بشری و تغییر اقلیمی، تحریم گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد و قضات بین المللی و ... ندارد، بهعنوان نامزد جایزه صلح معرفی مینماید!
وی همچنین گفت: در حقیقت، این نمایشهای مضحک، آخرین تیر ترکش نظام و تفکّری است که میکوشد چهره خونین خود را پشت نقاب دموکراسی و حقوق بشر پنهان کند؛ چگونه میتوان پذیرفت دولتی که خود را مدافع حقوق بشر میخواند، از جنایتکاری که کودکان را در آغوش مادرانشان به خاک و خون میکشند، تقدیر کند؛ این تناقض آشکار، سقوط اخلاقی تمدن غرب را به نمایش میگذارد و بیانگر وارونگی مفاهیم در گفتمان غربی است جایی که صلح به معنای جنگافروزی، و حقوق بشر به معنای توجیه جنایت بهکار گرفته میشود!
معاون امور بین الملل قوه قضائیه با تأکید بر اینکه بی تفاوتی در مقابل جنایات رژیم صهیونی و آمریکا، بی تفاوتی در مقابل بشریّت و کرامت و تمامیّت روحی و جسمانی اوست، اذعان کرد: این بی تفاوتی باعث خواهد شد که مبانی حقوق بین الملل بشر دوستانه که اخلاقیترین و انسانیترین مقررات حیات بین المللی هستند، سست و لرزان گردد و باعث شود که جنایتکاران دیگر آن را به عنوان مجوزی تلقی کنند تا در آینده هرگونه جنایتی علیه انسانهای بیگناه را روا بدانند.
وی افزود: پرواضح است که به دلیل سیاستها و مواضع غیراصولی کشورهای مدعی حقوق بشر، کرامت انسانی عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است.
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: جنگ و کشتار افراد بیگناه بهویژه غیرنظامیان، تحمیل تحریمهای ظالمانه توسط نظام سلطه، تروریسم و حمایت از گروههای تروریستی، سلطه جوییهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مخاطرات اقلیمی و زیستمحیطی و فقر از مهمترین تهدیدهایی هستند که صلح و ثبات جهانی را نشانه رفته و روزبهروز بر ابعاد آنها به زیان بشریّت افزوده میشود؛ درکنار این موارد تداوم جنایتهای گسترده و وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و اقدامهای تروریستی مکّرر این باند جنایتکار و تروریست در دیگر کشورها از جمله ایران و حمایت همهجانبه دولتهای مدعی حقوق بشر از این جنایتها و ناتوانی سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری در جلوگیری از این جنایتها، آرمان دستیابی به صلح، عدالت، حقوق بشر و امنیّت انسانی را با چالش اساسی روبه رو ساخته است.
وی در ادامه عنوان کرد: آمریکای جنایتکار و کشورهای مدعی حقوق بشر با توسّل به استانداردهای دوگانه حقوق بشری، همواره کوشیدهاند تا با نادیده گرفتن فرهنگ دیگر ملل از جمله کشورهای مسلمان، ارزشهای لیبرال سکولار حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کنند. در حالیکه اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح میکند که بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امّت اسلامی رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریّت به مراحل پیشرفتهای در علوم مادی دست یافته، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویّت برای حمایت از حقوق و تمدن خویش دارد.
سراج همچنین خاطرنشان کرد: گفتمان حقوق بشر اسلامی فرصت زندگی بهتر را برای همه انسانها و ایستادن در کنار هم برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز به ارمغان میآورد و قویترین محور اتحاد ملّتها و زبان مشترک همه ملل در صیانت از کرامت انسانی است و از این منظر، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، نماد انسان استعلایی در گفتمان کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهیها و هژمونی فرهنگی و سیاسی غرب محسوب میشود.
وی افزود: ما معتقدیم اگر کشورهای اسلامی در این سالروز هر یک از نقطه نظر خاص خود روحِ حاکم بر اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تمایزات آن با گفتمان اومانیستی و لیبرالیستی غرب را برای ملل آزاده جهان تبیین کنند، این اعلامیه نه تنها برای جوامع اسلامی که برای آحاد بشریت یک دستاورد محسوب میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان گفت: اکنون زمان آن رسیده است که کشورهای مسلمان و آزادگان جهان با عزم راسخ، همبستگی و همکاری بیشتر، گامهای مؤثرتری در جهت تضمین رعایت حقوق بشر بردارند و به حفظ کرامت انسانی در تمامی سطوح اهتمام ورزند و با توسّل جستن به آرمان وحدت بخش «فلسطین آزاد» دستان یکدیگر را فشرده و بیش از پیش شریک دردها و غمها و تهدیدات مشترک یکدیگر باشند؛ وحدت، رمز پیروی و اعتلای امّت اسلام و ملّتهای منطقه است همانطور که اعلامیه حقوق بشر اسلامی در نتیجه وحدت و اجماع تصویب شد.