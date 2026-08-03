سخنگوی دولت:
مردم ایران در روزهای سخت نمره قبولی گرفتند
سخنگوی دولت در دیدار با امام جمعه ایلام گفت: مردم ایران در آزمون روزهای سخت نمره قبولی گرفتند و با همراهی، همدلی و انسجام از این مقطع عبور کردند؛ با وجود فشارهای دشمن، حتی یک قلم کالای اساسی در کشور با کمبود مواجه نشد.
به گزارش ایلنا، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت صبح امروز در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مردم ایران در آزمون روزهای سخت نمره قبولی گرفتند و با همراهی، همدلی و انسجام از این مقطع با موفقیت عبور کردند.
وی افزود: در طول این مدت، بخش خصوصی اجازه نداد چرخه تولید متوقف شود و با وجود فشارهای دشمن، حتی یک قلم کالای اساسی در فروشگاههای کشور دچار کمبود نشد.
مهاجرانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت، این همراهی و همدلی را در مسیر خدمت به مردم ارزشمند و اثرگذار دانست و با توجه به مشکلات موجود، بهویژه در حوزه انرژی، بر مدیریت مصرف و همکاری مردم تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به توفیق خدمتگزاری به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، این توفیق را از سر لطف خداوند نصیب ایران اسلامی دانست و امیدوار بود با همدلی و هماهنگی همه دستگاهها، شاهد خدمترسانی مطلوب به زائران باشیم.
حجتالاسلام کریمیتبار نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این دیدار، اربعین را فصل آگاهی جامعه اسلامی دانست و گفت: میلیونها زائر با حضور در این آیین، پیام قیام عاشورا را زنده نگه میدارند. این اجتماع عظیم، جلوهای از وحدت، انسجام و حمایت مردم از ارزشهای اسلامی و انقلاب است.
وی افزود: رویکرد فرهنگی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی اربعین مورد توجه قرار گیرد. حرکت امام حسین (ع) یک حرکت فرهنگی بود و برای اثرگذاری پایدار آن، باید نگرشها و برداشتهای جامعه نسبت به این نهضت اصلاح شود.
کریمیتبار گفت: کار فرهنگی در اربعین میتواند آثار عمیقی در میان مردم داشته باشد و اثر آن در بسیاری از موارد از جنگ سخت دشمن بیشتر است. اربعین ظرفیت بزرگی برای جذب مردم به معارف اهل بیت (ع) و تقویت باورهای دینی به شمار میرود.
امام جمعه ایلام تأکید کرد: حضور در مراسم اربعین نباید تنها به یک حرکت احساسی محدود شود. مهم این است که زائر با معرفت بیشتری راهی کربلا شود و پس از بازگشت، در رفتار و نگاه او تغییر ایجاد شده باشد.
وی با اشاره به شرایط کشور در جنگ اخیر گفت: دولت از زمان آغاز جنگ، با جدیت وارد میدان شده و اقدامات آن برای مردم محسوس بوده است. آثار این جنگ تنها به منطقه محدود نمانده و پیامدهای آن بر اقتصاد و مناسبات کشورهای مختلف نیز تاثیر گذاشته است.
کریمیتبار اضافه کرد: با وجود فشارهای دشمن، امنیت کشور برقرار است و امنیت روانی جامعه نیز حفظ شده است. ملت ایران با عبور از این مرحله دشوار، با امید بیشتری مسیر خود را ادامه میدهد و به لطف خداوند به پیروزی خواهد رسید.
«احمد کرمی »استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند و روزانه ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران در حال بارگیری مسافر هستند.
وی افزود: انتخاب بیش از ۵۵ درصد زائران برای تردد از مرز مهران در موج رفت و بیش از ۶۰ درصد در موج بازگشت، نشان از جایگاه ویژه و بینظیر مهران در میان زائران دارد.