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پزشکیان در پیامی درگذشت دکتر سعیدی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت دکتر سعیدی را تسلیت گفت
کد خبر : 1821827
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رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد برجسته و جراح نام‌آشنای عرصه سلامت دکتر فرخ سعیدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، دانشگاهیان و شاگردان آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده‌یاد دکتر فرخ سعیدی، تصریح کرد: آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد برجسته و جراح نام آشنای عرصه سلامت کشور، زنده‌یاد دکتر فرخ سعیدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، دانشگاهیان، شاگردان و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش، تجربه و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم و اعتلای نظام پزشکی این مرز و بوم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگانش، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

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