حقیقتپور در گفتوگو با ایلنا:
جریانی که به هاشمی، ناطق و لاریجانی حمله کرد، حالا قالیباف و پزشکیان را هدف گرفته است/ چرا افرادی که مقابل وزارت خارجه به عراقچی فحش دادند، احضار نشدند؟
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره برخی موضوعات مطرح شده از سوی جریانات تندرو از جمله بحث کودتا گفت: این افراد نگاه سیاسی درستی ندارند و جمهوری اسلامی را صرفاً متعلق به خود و در خدمت خواستههایشان میدانند. مگر ممکن است در درون جمهوری اسلامی جریانی به دنبال کودتا باشد؟ چنین ادعایی اساساً ناپسند است. افرادی که تلاش کردند مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی را از صحنه سیاسی حذف کنند، به آقای ناطق نوری حمله کردند، به آقای علی لاریجانی حملات گستردهای انجام دادند، امروز هم آقای قالیباف و آقای پزشکیان را هدف قرار دادهاند. هر جریان یا شخصیتی که در برابر آنها بایستد، با بیتقوایی کامل مورد هجمه قرار میگیرد.
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد تندروها از سانسور اظهارات سران قوه در صدا و سیما تا مطرح کردن بحث کودتا از سوی برخی افراد تریبوندار این جریان گفت: در کشور ما یک جریان عقبافتاده سیاسی وجود دارد که تنها یک سوی مسائل را میبیند و بسیار مشکوک هستند. اینکه این جریان به کدام سفارت وابسته است، در آینده مشخص خواهد شد. این افراد طی دهههای گذشته خسارتهای سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کردهاند و میلیاردها دلار به کشور زیان رساندهاند. به همین دلیل، باید زمینه محاکمه و برخورد قضایی با آنها فراهم شود. ما این افراد را «نئوفرقان» یا «فرقان جدید» مینامیم.
این جریان میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی خسارت زده است
وی گفت: این جریان بر اساس برداشتهای خود، توانمندیهای سازمانی و فعالیتهای سیاسیاش، بهراحتی از جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد. از این رو، ما این جریان را سالم نمیدانیم، بلکه آن را یک جریان سیاسی عقبمانده تلقی میکنیم و نظام در زمان مناسب با آنها تسویه حساب خواهد کرد.
حقیقتپور ادامه داد: نظام باید برای برخورد با افرادی که هزینههای سنگین حمله به سفارتخانهها و اشغال بیقید و شرط تریبونهای صداوسیما و میادین را بر عهده گرفتهاند، آمادگی لازم را داشته باشد. انشاءالله روزی فرصت فراهم خواهد شد تا بهصورت اساسی به این موضوع رسیدگی شود.
این فعال سیاسی درباره برخی موضوعات مطرح شده از سوی این طیف از جمله بحث کودتا گفت: این افراد نگاه سیاسی درستی ندارند و جمهوری اسلامی را صرفاً متعلق به خود و در خدمت خواستههایشان میدانند. مگر ممکن است در درون جمهوری اسلامی جریانی به دنبال کودتا باشد؟ چنین ادعایی اساسا ناپسند است. هنگامی که مسئولان نظام تصمیمی اتخاذ میکنند، همه جریانهای سیاسی باید آن را بپذیرند، به آن احترام بگذارند و اجازه دهند امور بر اساس جمعبندیهای مقامات عالی نظام پیش برود. اما این جریان تنها به دنبال تأمین اهداف و منافع خود است و به اعتقاد من، سرانجام وابستگیهای آنها آشکار خواهد شد و تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد.
جریانی که به هاشمی، ناطق، لاریجانی حمله کرد، حالا قالیباف و پزشکیان را هدف گرفته است
حقیقت پور تصریح کرد: این افراد تلاش کردند مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی را از صحنه سیاسی حذف کنند، به آقای ناطق نوری حمله کردند، به آقای علی لاریجانی حملات گستردهای انجام دادند و امروز هم آقای قالیباف و آقای پزشکیان را هدف قرار دادهاند. هر جریان یا شخصیتی که در برابر آنها بایستد، با بیتقوایی کامل مورد هجمه قرار میگیرد. اینها به آقای لاریجانی گفتند فتنهگر اما در نهایت معلوم شد که فتنهگر خود این جریان بودند.
وی درباره اینکه عقلای حاکمیت چه برخوردی باید با این جریان داشته باشد، ادامه داد: این جریان دارای ریشههای حوزوی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تبلیغاتی است و هیچ دیدگاهی جز نظر خود را نمیپذیرد. هر موقع لازم بدانند از رهبری و غیررهبری هم عبور میکنند. ای کاش دادستان تهران این افراد را یکبار احضار میکرد و این سوال است که چرا این افراد احضار نشدند. این افراد در تجمع مقابل وزارت امور خارجه فحشهای ناموسی به وزیر امورخارجه ما دادند چرا کسی با آنها برخورد نکرد؟ این افراد در جریان برجام چه کردند؟ در مقابل مجلس چه اقدامی را انجام دادند، اینها هر موضوعی که مطابق میلشان نباشد، به شدت با آن مقابله میکنند.
این فعال سیاسی با اشاره به برجام و مخالفتهای تندروها با آن گفت: در موضوع برجام هم باید توجه داشت که این توافق صرفاً متعلق به یک دولت یا یک جریان سیاسی نبود. برجام با هدایت رهبری و از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشد و تصمیمی فراقوهای بود. بنابراین، اینگونه نبود که صرفا یک جریان سیاسی آن را دنبال کرده باشد، بلکه مجموعهای از ارکان عقلایی حاکمیت در این فرآیند نقش داشتند. اما با آن هم مخالفت کردند.
حقیقت پور درباره اینکه این جریان در روزهای اخیر مباحثی مانند حجاب را دوباره مطرح میکنند که میتواند در شرایط فعلی که نیاز به انسجام داخلی وجود دارد باعث ایجاد شکاف اجتماعی شود، آیا در چنین شرایطی، پرداختن به این موضوعات ضرورتی دارد، گفت: الان اصلا بحث این موضوعات نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید حفظ وحدت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود مردم در کنار نظام و در یک مسیر واحد قرار گیرند تا بتوانند از کشور و نظام حمایت کنند.