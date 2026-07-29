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محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق

محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
کد خبر : 1820127
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وزارت خارجه حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی به برخی مناطق در عراق از جمله علیه تاسیسات و اماکن متعلق به نهادهای رسمی عراق و نیز مواکب و ایستگاه‌های زائران اربعین حسینی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

این حملات، تعرض آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و در راستای مطامع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه‌ غرب آسیا است.

وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت شهادت جمعی از مردم شریف عراق در جریان این حملات تجاوزکارانه، بر حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم عراق تاکید می‌کند و رژیم جنگ‌افروز آمریکا و همدستان آن در منطقه را مسئول پیامدهای خطرناک این اقدامات جنایتکارانه، ضد انسانی و تحریک‌آمیز می‎‌داند.

 

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