جلوگیری از مشاهده و امضای طرح NPT در سامانه مجلس خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مالک شریعتی در جلسه علنی (امروز سه‌شنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد؛ در تذکری گفت: از حدود پنج ماه پیش طرحی درباره NPT در سامانه مجلس بارگذاری کردم اما تاکنون همکاران نتوانسته‌اند امضا کنند.

نماینده تهران ادامه داد: همکاران امکان مشاهده طرح را در سامانه ندارند و نمی‌توانند آن را امضا و یا درباره آن اظهار نظر و تصمیم‌گیری کنند و این یک بدت تاریخی در مجلس است. این کار با آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: هیأت رئیسه، رئیس نمایندگان نیست و اختیار نمایندگی متعلق به خود نمایندگان است. هیأت رئیسه باید در خدمت پیگیری امور نمایندگان باشد، نه اینکه درباره امکان جمع‌آوری امضا برای طرح‌ها تصمیم‌گیری محدودکننده داشته باشد و این کار ظلم به حق نمایندگی است

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