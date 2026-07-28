شریتی در تذکر شفاهی:
جلوگیری از مشاهده و امضای طرح NPT در سامانه مجلس خلاف قانون اساسی است
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فراهم نشدن امکان مشاهده و امضای طرح مربوط به NPT در سامانه مجلس، این اقدام را مغایر آییننامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که محدود کردن اختیار نمایندگان در امضای طرحها، تضییع حق نمایندگی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مالک شریعتی در جلسه علنی (امروز سهشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد؛ در تذکری گفت: از حدود پنج ماه پیش طرحی درباره NPT در سامانه مجلس بارگذاری کردم اما تاکنون همکاران نتوانستهاند امضا کنند.
نماینده تهران ادامه داد: همکاران امکان مشاهده طرح را در سامانه ندارند و نمیتوانند آن را امضا و یا درباره آن اظهار نظر و تصمیمگیری کنند و این یک بدت تاریخی در مجلس است. این کار با آییننامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی تاکید کرد: هیأت رئیسه، رئیس نمایندگان نیست و اختیار نمایندگی متعلق به خود نمایندگان است. هیأت رئیسه باید در خدمت پیگیری امور نمایندگان باشد، نه اینکه درباره امکان جمعآوری امضا برای طرحها تصمیمگیری محدودکننده داشته باشد و این کار ظلم به حق نمایندگی است