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شریتی در تذکر شفاهی:

جلوگیری از مشاهده و امضای طرح NPT در سامانه مجلس خلاف قانون اساسی است

جلوگیری از مشاهده و امضای طرح NPT در سامانه مجلس خلاف قانون اساسی است
کد خبر : 1819576
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نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فراهم نشدن امکان مشاهده و امضای طرح مربوط به NPT در سامانه مجلس، این اقدام را مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که محدود کردن اختیار نمایندگان در امضای طرح‌ها، تضییع حق نمایندگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مالک شریعتی در جلسه علنی (امروز سه‌شنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد؛ در تذکری گفت: از حدود پنج ماه پیش طرحی درباره NPT در سامانه مجلس بارگذاری کردم اما تاکنون همکاران نتوانسته‌اند امضا کنند.

نماینده تهران ادامه داد: همکاران امکان مشاهده طرح را در سامانه ندارند و نمی‌توانند آن را امضا و یا درباره آن اظهار نظر و تصمیم‌گیری کنند و این یک بدت تاریخی در مجلس است. این کار با آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: هیأت رئیسه، رئیس نمایندگان نیست و اختیار نمایندگی متعلق به خود نمایندگان است. هیأت رئیسه باید در خدمت پیگیری امور نمایندگان باشد، نه اینکه درباره امکان جمع‌آوری امضا برای طرح‌ها تصمیم‌گیری محدودکننده داشته باشد و این کار ظلم به حق نمایندگی است

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