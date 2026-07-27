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جهانگیر:

روایت دشمنان علیه ایران در بحبوحه جنگ متن زندگی مردم را نشانه گرفته تا نارضایتی اجتماعی خلق کنند

روایت دشمنان علیه ایران در بحبوحه جنگ متن زندگی مردم را نشانه گرفته تا نارضایتی اجتماعی خلق کنند
کد خبر : 1819209
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سخنگوی قوه قضاییه با تشریح ابعاد جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، «روایت اجتماعی» را یکی از ارکان اصلی طرح «پدافند اجتماعی» قوه قضاییه دانست و بر ضرورت مقابله به‌هنگام با اخبار جعلی و روایت‌های تحریف‌شده برای حفظ انسجام ملی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نوشت: جنگ، فقط شلیک موشک و بمباران نقاط تعیین شده نیست. دشمن وقتی پا به میدان جنگ می‌گذارد؛ به موازات نشانه گرفتن بانک اهداف، با روایت خود به اذهان و افکار نیز شلیک می‌کند.

در جنگ تحمیلی اخیر، دشمنان به همراه معاندان و منافقان و وطن فروشان تقلای زیادی کردند تا روایت‌های ساختگی خودشان علیه ایران را به عنوان واقعیتی بزک کرده در بستر رسانه و فضای مجازی به مخاطبین تحمیل کنند.

روایت دشمنان و بدخواهان علیه ایران اسلامی در بحبوحه جنگ و ماه‌های اخیر، متن زندگی مردم را نشانه گرفته تا با عمیات روانی_رسانه‌ای نارضایتی اجتماعی خلق کنند؛ بنابراین قوه قضاییه از ابتدای سال جاری، طرح «پدافند اجتماعی» را از طریق معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در دستور کار قرار داده است تا از حق و حقوق مردم در شرایط جنگی و پساجنگ مراقبت نماید.

یکی از اضلاع مهم این طرح، ضرورت «روایت اجتماعی» در جهت آگاهی افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها و مقابله با روایت‌های جعلی، فیک و دروغ رسانه‌های معاند و ضدانقلاب است.به عبارت روشن تر، روایت اجتماعی این مسئولیت را بر دوش می‌کشد که به موقع و بهنگام، واقعیت و حقیقتِ یک موضوع یا رویداد را بیان کند و نگذارد دشمنان و بدخواهان با روایت دروغ، افکار عمومی را به انحراف بکشانند.

در بحبوحه شرایط جنگی، ضرورت این روایت اجتماعی در پی حوادث و تبعات جنگ، دوچندان است؛ چون دشمن می‌کوشد با خلق روایت‌های دسیسه آمیز، انسجام ملی جامعه را دوپاره کند.

بدون شک، همه درخصوص صیانت از روایت اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن مسئولیت دارند و در این میان، قوه قضاییه تلاش کرده است از رسانه‌های معتبر و دلسوز کشور حمایت کند تا مرجعیت خبری حفظ شود و فیک نیوز‌ها و رسانه‌های بیرونی ضدانقلاب، افکار عمومی را مورد هجمه و سم پاشی قرار ندهند. ضمن اینکه خط برخورد قانونی با مرجفون، دروغ گویان، دوقطبی سازان و راویان انحراف، مورد اهتمام عدلیه بوده است.

 رسانه‌های معاند و ضدانقلاب در ماه‌های گذشته و در پی جنگ تحمیلی به دنبال روایت سازی‌های دروغ بودند که از جمله تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰۰ نفر از عوامل شبه رسانه‌های اینترنشنال و من‌وتو در همین راستا بود؛ و در پایان باید گفت؛ انتظار می‌رود رسانه‌های ما و اصحاب قلم در «میدان روایت» نقش آفرین باشند و با سرعت و دقت و خلاقیت در بزنگاه‌های» اطلاع رسانی» و «روایت اول» بدرخشند و دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را در جنگ رسانه‌ای ناکام بگذارند.

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