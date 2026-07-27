خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عملیات انهدام بمب‌های عمل‌نکرده در جهرم از امروز

آغاز عملیات انهدام بمب‌های عمل‌نکرده در جهرم از امروز
کد خبر : 1819135
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه فجر استان فارس اعلام کرد: عملیات خنثی‌سازی و انهدام تعدادی بمب عمل‌نکرده از صبح امروز (دوشنبه ۵ مرداد) در حوالی شهرک محمدآباد شهرستان جهرم آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی توسط تیم‌های تخصصی چک و خنثی انجام می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این عملیات کنترل‌شده از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه از شهروندان شهر جهرم درخواست شده است که در صورت شنیدن صدای انفجار در محدوده شهرک محمدآباد، ضمن حفظ آرامش کامل، از تجمع و نزدیک شدن به محل انجام عملیات ، خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل