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انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت

انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت
کد خبر : 1819131
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روابط عمومی سپاه استان تهران از اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد و اعلام کرد این عملیات امروز (دوشنبه ۵ مرداد) در دو مرحله انجام می‌شود و صدای احتمالی ناشی از آن خطری برای شهروندان نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه استان تهران اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت روز دوشنبه ۵ مردادماه مرحله اول از ساعت ۹ الی ۱۱صبح و مرحله دوم  از ساعت ۱۴ الی ۱۷ صورت می‌گیرد.

روابط عمومی سپاه استان تهران تصریح کرد: صدای احتمالی ناشی از اجرای عملیات کنترل‌شده و فنی انهدام مهمات است و هیچ‌گونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

 

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