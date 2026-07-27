انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت
روابط عمومی سپاه استان تهران از اجرای عملیات کنترلشده انهدام مهمات عملنکرده بهجامانده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد و اعلام کرد این عملیات امروز (دوشنبه ۵ مرداد) در دو مرحله انجام میشود و صدای احتمالی ناشی از آن خطری برای شهروندان نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه استان تهران اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت روز دوشنبه ۵ مردادماه مرحله اول از ساعت ۹ الی ۱۱صبح و مرحله دوم از ساعت ۱۴ الی ۱۷ صورت میگیرد.
روابط عمومی سپاه استان تهران تصریح کرد: صدای احتمالی ناشی از اجرای عملیات کنترلشده و فنی انهدام مهمات است و هیچگونه خطری شهروندان را تهدید نمیکند.