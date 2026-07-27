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سیاسی



دفاعی امنیتی ۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹:۱۶

انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت

روابط عمومی سپاه استان تهران از اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد و اعلام کرد این عملیات امروز (دوشنبه ۵ مرداد) در دو مرحله انجام می‌شود و صدای احتمالی ناشی از آن خطری برای شهروندان نخواهد داشت.