فعالسازی سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی برای بیش از ۲۶۷ هزار نفر از واجدین شرایط
کد خبر : 1819128
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از دسترسی بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و ۶۵ هزار و ۷۸۰ نفر نیز تاکنون این دسترسی را در سامانه ثبتنام الکترونیک قضایی برای خود فعال کردهاند. توسعه هدفمند خودکاربریها، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به عدالت است.