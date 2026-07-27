در پیامی؛
عارف درگذشت خواهر علی شمس اردکانی تسلیت گفت
معاون اول رئیسجمهور در پیامی، درگذشت سرکار خانم بتول شمس اردکانی، خواهر دکتر علی شمس اردکانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پیامی در گذشت علی شمس اردکانی تسلیت گفت که به شرح زیر است
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت خواهر مؤمنه و مکرمه جنابعالی، سرکار خانم بتول شمس اردکانی، موجب تأثر و تألم شد.
اینجانب این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده ارجمند شمس اردکانی، بستگان و تمامی بازماندگان معزز صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت واسعه الهی، مغفرت و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
امید است روح آن فقیده سعیده در جوار رحمت بیکران الهی و در کنار اولیای الهی، آرام گیرد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور