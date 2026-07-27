۷ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول شد

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد.

سؤال ملی هادی قوامی نماینده محترم اسفراین و بام از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان.

سؤال ملی قاسم روان بخش نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور.

۲ سؤال ملی میثم ظهوریان نماینده محترم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص بی توجهی به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرایم سیاسی و عدم فراهم کردن دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک توسط سازمان اسناد و املاک کشور.

سؤال ملی امیرحسین ثابتی منفرد نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت قرارداد راه آهن با شرکت آوان ریل.

سؤال ملی مهدی اسماعیلی نماینده محترم میانه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص عدم کنترل و ساماندهی میلیونها اتباع غیر مجاز به کشور و بی تدبیری در کنترل مرزها و عدم هماهنگی استانداران با نمایندگان.

سؤال ملی مجید نصیرپور سردهائی نماینده محترم سراب از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به متقاضیان.

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