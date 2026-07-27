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در جلسه وبیناری صحن مجلس؛

شمول جنایات بین‌المللی مشخص شد؛ از نسل‌زدایی تا جنایت جنگی

شمول جنایات بین‌المللی مشخص شد؛ از نسل‌زدایی تا جنایت جنگی
کد خبر : 1819105
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نمایندگان مردم در خانه ملت، در نشست امروز تعاریف و ابعاد ۴ گانه جنایات بین المللی را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی، ماده ۲ و ۳ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست نمایندگان با ماده ۲ لایحه مذکور با ۱۶۱ رای موافق موافقت کردند. همچنین ماده ۳ این لایحه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۲؛ جنایات بین‌المللی موضوع این قانون شامل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز می‌شود.

در ماده ۳ ارجاعی نیز آمده است؛ 

ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر به‌قصد نابود کردن تمام یا بخشی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به اعتبار هویت گروهی یا عضویت در آن گروه، نسل‌زدایی محسوب می‌شود و مرتکب و آمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها، به مجازات حداکثرِ حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند ‌شد:

۱- قتل اعضای گروه.

۲- وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه.

۳- تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی اعضای گروه.

۴- جلوگیری از زاد و ولد.

۵- انتقال اجباری افراد زیر هجده سال شمسی از آن گروه به گروهی دیگر.

 

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