به گزارش ایلنا، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس جلسه، گفت: خواهش می‌کنم اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان محترم به این موضوع توجه کنند. امروز جلسه شماره ۱۷۵ مجلس است، دیروز جلسه شماره ۱۷۴ برگزار شد و آخرین جلسه علنی پیش از آن، جلسه شماره ۱۷۳ بود که حدود ساعت ۹ شب برگزار شد.

وی ادامه داد: طبق اعلام معاونت قوانین، جلسه شماره ۱۷۳ مربوط به آخرین جلسه مجلس پیش از وقایع اخیر بوده و پس از آن جلسه ۱۷۴ و امروز نیز جلسه ۱۷۵ برگزار شده است. سؤال من این است که آقای حاجی‌بابایی، شما در کدام جلسه مجلس به عنوان عضو هیئت‌رئیسه سوگند یاد کردید؟ زیرا طبق شماره جلسات اعلام‌شده، این سوگند نه در جلسه ۱۷۲، نه در جلسه ۱۷۳، نه در جلسه ۱۷۴ و نه در جلسه ۱۷۵ انجام شده است.

رسایی افزود: مطابق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه باید در جلسه مجلس انتخاب شده و در همان چارچوب نیز سوگند یاد کنند. بنابراین انتظار می‌رود مشخص شود این سوگند در کدام جلسه مجلس انجام شده است.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: زمانی که جلسه علنی مجلس تشکیل می‌شود، آن جلسه رسمی است؛ اما برای ادای سوگند، الزامی به برگزاری جلسه رسمی وجود ندارد و در آیین‌نامه تصریح شده که سوگند باید در حضور نمایندگان انجام شود.

وی با اشاره به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اگر همکاران به ماده ۱۶ مراجعه کنند، ملاحظه خواهند کرد که تنها شرط، انجام سوگند در حضور نمایندگان است. این موضوع نیز در همان جلسه وبیناری، با حضور رئیس مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان انجام شد و متن سوگندنامه قرائت شد. بنابراین، تشریفات قانونی مربوط به ادای سوگند مطابق آیین‌نامه رعایت شده است.

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