حاجیبابایی در پاسخ به تذکر گودرزی:
تذکرات خارج از دستور در خلال بررسی طرح ها و لوایح استماع نخواهد شد
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر گودرزی درباره لزوم شنیده شدن دیدگاه موافقان و مخالفان طرحها و لوایح، با وارد دانستن بخشی از این تذکر، تأکید کرد که از ادامه جلسه، آییننامه داخلی مجلس با دقت بیشتری اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) و در تذکری خطاب به رئیس جلسه، با انتقاد از اینکه پس از طرح تذکر یکی از نمایندگان، فرصت بیان دیدگاه موافق حذف شده است، گفت: اگر قرار باشد نمایندهای در قالب تذکر صحبت کند اما فرصت بیان دیدگاه موافق از بین برود، در حق بررسی موضوع ظلم شده است.
وی افزود: نمایندگان حق دارند نظرات موافق و مخالف را بشنوند تا بتوانند درباره طرح یا لایحه تصمیمگیری دقیقتری داشته باشند. اگر تذکر آقای رسایی خارج از موضوع بود، باید همان ابتدا از ادامه آن جلوگیری میشد، اما اگر آییننامه اجازه میداد، لازم بود فرصت لازم برای بیان دیدگاه موافق نیز در نظر گرفته شود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ادامه داد: بر اساس کدام ماده آییننامه، فرصت دفاع از طرح یا لایحه در قالب موافق از نماینده گرفته میشود؟ یا باید نماینده دیگری به عنوان موافق صحبت کند یا اگر آییننامه اجازه میدهد، همان نمایندهای که تذکر داده است، فرصت بیان دیدگاه موافق را داشته باشد.
گودرزی با اشاره به شرایط نمایندگانی که در صحن حضور ندارند، اظهار کرد: بسیاری از همکاران ما در حوزههای انتخابیه هستند و به امکاناتی مانند معاونت قوانین، گزارشهای مرکز پژوهشها یا رئیس کمیسیون دسترسی ندارند. اگر آنان نه گزارشها را در اختیار داشته باشند و نه سخنان موافق را بشنوند، بر چه اساسی باید درباره یک موضوع تصمیمگیری کنند؟ حذف دیدگاه موافق، ظلم به روند بررسی و تصمیمگیری مجلس است.
وی تأکید کرد: اگر تذکر آقای رسایی خلاف آییننامه بود، رئیس جلسه باید همان زمان آن را قطع میکرد، اما نباید اجازه داده شود که در نتیجه چنین روندی، فرصت بیان دیدگاه موافق از بین برود.
در ادامه، حمیدرضا حاجیبابایی که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: سخن شما وارد است، اما این موضوع به یک رویه در مجلس تبدیل شده است؛ به این صورت که برخی نمایندگان در ابتدای زمان نطق یا مخالفت و موافقت خود، ابتدا تذکری مطرح میکنند و عملاً زمان آنان صرف همان تذکر میشود.
وی افزود: تذکر شما را میپذیرم و از این لحظه تا پایان جلسه امروز تلاش میکنیم آییننامه داخلی مجلس را با دقت کامل اجرا کنیم تا مشخص شود اجرای دقیق مقررات چه نتایجی در روند اداره جلسه خواهد داشت.
رئیس جلسه علنی مجلس تصریح کرد: البته تبیین یک طرح یا لایحه تنها به بیان دیدگاه یک موافق محدود نمیشود؛ نمایندگان باید گزارش کمیسیون تخصصی، نظرات مرکز پژوهشهای مجلس و دیدگاههای دولت را نیز مورد توجه قرار دهند. با این حال، اگر در این روند کاستی یا اشتباهی رخ داده باشد، آن را میپذیریم و از این پس آییننامه را با دقت بیشتری اجرا خواهیم کرد.