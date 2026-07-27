تعهد دولت برای تولید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال جاری

به گزارش ایلنا، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تشریح نشست امروز (یکشنبه ۴ مردادماه) اعضای کمیسیون متبوع خود با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در این جلسه موانع و مشکلات فراروی تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخم‌مرغ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: جمع‌بندی کمیسیون بر این بود که اگر در مسیر تولید، قوانین موجود دارای اشکال یا مانع هستند، وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه آینده پیشنهادهای اصلاحی خود را در قالب لایحه به کمیسیون کشاورزی ارائه کند تا مجلس نسبت به رفع موانع قانونی اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست متعهد شد ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه این پیشنهادها اقدام کند.

هادیان‌پور با اشاره به برنامه‌های تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری، اظهار کرد: مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور حدود ۳۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است و بر همین اساس، برنامه وزارت جهاد کشاورزی تولید حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال جاری است.

وی افزود: همچنین مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور حدود ۱۴ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است و وزارت جهاد کشاورزی تولید یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن تخم‌مرغ را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به عملکرد سال گذشته در این بخش، تصریح کرد: در سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید شد که از این میزان، حدود ۱۳۵ هزار تن مازاد بر نیاز کشور بود و به بازارهای صادراتی ارسال شد.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که حدود ۳۴۰ هزار تن آن مازاد بر نیاز داخلی بود و اگرچه این میزان به صادرات نرسید، اما در بازار داخلی عرضه و توسط هموطنان مصرف شد.

هادیان‌پور تأکید کرد: هدف کمیسیون کشاورزی، رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و اصلاح قوانین در راستای پایداری تولید محصولات پروتئینی کشور است.

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