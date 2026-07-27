مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید/ اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت لایحه بدهد

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره وجود موانع قانونی، تصریح کرد: اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته می‌تواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری انجام دهد.

جعفری‌آذر افزود: دولت همچنین می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و به‌ویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از ۱۰‌ها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد و چیز تازه‌ای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاه‌ها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام می‌شود.

جعفری آذر در پایان تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.