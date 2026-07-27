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گودرزی خبر داد:

بررسی جزئیات لایحه «جنایات بین‌المللی» در جلسه امروز مجلس

بررسی جزئیات لایحه «جنایات بین‌المللی» در جلسه امروز مجلس
کد خبر : 1819096
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سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری برگزار شد که در این نشست بخشی از جزئیات لایحه «جنایات بین‌المللی» با رأی نمایندگان به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی  در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز دوشنبه (۵ مرداد ماه) از ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح با حضور ۲۴۳ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس و به صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار  گرفت، تصریح کرد: در این نشست، مواد ۲ و ۴ لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و ماده ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۵ لایحه مذکور با پیشنهاد اصلاح کل یکی از نمایندگان پس از ارائه نظر نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دولت و همچنین نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: همچنین ۷ فقره سوال نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول و قرائت شد.

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