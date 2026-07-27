ممنوعیت ورود آفرودسواران به مرتع اولنگ و جنگلهای رامیان استان گلستان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان گفت: برای ۵ نفر از گردانندگان تورهای طبیعت گردی غیرمجاز که با حضور در طبیعت و انجام اقدامات غیرقانونی و آلودگی صوتی سبب آسیب به طبیعت و حیات وحش منطقه شده بودند در دادسرای این شهرستان پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
به گزارش ایلنا، با دستور دادستان شهرستان رامیان؛ مسیرهای غیرضروری ورود خودرو به مرتع اولنگ و جنگلهای این شهرستان مسدود شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان با داعلام این خبر، گفت: به دلیل پوشش گیاهی و رانشی بودن منطقه دستور ممنوعیت ورود آفرود سواران به این مرتع ارزشمند صادر و مسیرهای ورود به این منطقه هم بسته شد.
امین ذوالفقاری افزود: جولان آفرودسواران، سبب کوبیدگی و فشردگی خاک و کاهش نفوذپذیری آب میشود و در درازمدت به طبیعت این منطقه و تنوع جانوری و گیاهی آن آسیب وارد میکند و از طرفی حضور تورهایی که استانداردهای حضور در طبیعت را رعایت نمیکنند نیز سبب وحشت و مزاحمت برای حیات وحش میشوند.
وی همچنین از تشکیل پرونده برای گردانندگان تورهای غیرمجاز طبیعت گردی هم خبر داد و گفت: برای ۵ نفر از گردانندگان تورهای طبیعت گردی غیرمجاز که با حضور در طبیعت و انجام اقدامات غیرقانونی و آلودگی صوتی سبب آسیب به طبیعت و حیات وحش منطقه شده بودند در دادسرای این شهرستان پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان، با تأکید بر صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد: هیچ مماشاتی در برخورد با افراد هنجارشکن که با اقدامات خود سبب تخریب عرصههای طبیعی و نقض قوانین میشوند در کار نخواهد بود.