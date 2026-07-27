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اوکراین به زودی می‌فهمد ایران اقدامی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد

اوکراین به زودی می‌فهمد ایران اقدامی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد
کد خبر : 1819086
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پیامی با تاکید بر اینکه هرگونه حمله به ایران همیشه هزینه‌ای دارد تصریح کرد که ایران اقدامات علیه خود را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت: هرگونه حمله به ایران همیشه هزینه‌ای دارد و این موضوع همچنان تا امروز صادق است.

عزیزی افزود: ایالات متحده و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. اوکراین نیز احتمالاً به زودی متوجه خواهد شد که ایران اقدامات علیه خود را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: فهرست کسانی که در محاسبات خود اشتباه کرده‌اند، همچنان در حال افزایش است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر خبر داد که در تماس با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فدراسیون روسیه تاکید کرده‌است که اقدام اوکراین نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

عراقچی روز یکشنبه ۴ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

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