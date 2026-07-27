راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار باید برخاست برگزار میشود
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با شعار باید برخاست و نماد مشت گره کرده برگزار میشود
به گزارش ایلنا، حجت الااسلام میرتاج الدینی در نشست خبری با اشاره به حماسه میلیونی آیین وداع و تشییع امام مجاهد شهید در ایران و عراق افزود: جلوه دیگری از این بدرقه در راهپیمایی اربعین در ایران و عراق متجلی خواهد شد.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با شعار باید برخاست و نماد مشت گره کرده برگزار میشود.