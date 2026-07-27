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سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری:

حمله اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند/ حامیان زلنسکی باید او را کنترل کنند

حمله اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند/ حامیان زلنسکی باید او را کنترل کنند
کد خبر : 1819053
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سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران، این اقدام را مغایر منشور ملل متحد و یک «ماجراجویی خطرناک» خواند و تأکید کرد که رژیم اوکراین و همه حامیان آن باید در قبال این اقدام پاسخگو باشند و این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران گفت: قطعا همه طرف‌هایی که به هر نحوی خود را حامی و پشتیبان رژیم اوکراین می‌دانند، باید در این زمینه پاسخگو باشند. اساساً رفتار رئیس‌جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست‌هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول، با اقدامات نمایشی و بسیار خطرناک خود، زمینه‌ساز بحرانی شدند که پیامدهای آن دامن‌گیر سراسر اروپا شد.

وی گفت: شما نمی‌توانید مطمئن باشید که یک اقدام نمایشی، صرفا برای جلب توجه یا نشان دادن جایگاهی که در واقع از وزن چندانی در معادلات بین‌المللی برخوردار نیست، در همان حد باقی بماند. چنین اقداماتی می‌تواند تبعاتی غیرقابل پیش‌بینی برای خود شما و پیامدهایی گسترده برای کل منطقه‌ای که آن را درگیر کرده‌اید، به همراه داشته باشد.

بقایی تصریح کرد: رژیم اوکراین از چهار سال پیش، کشور خود را به ابزاری در منازعه ژئوپلیتیکی میان قدرت‌ها تبدیل کرده است. در تمام این مدت نیز، به جای تمرکز بر حل بحران و نجات کشور و منطقه از جنگی که به شرق اروپا و حتی بخش‌هایی از جهان تحمیل شده، همواره دیگران را متهم و سرزنش کرده است. ما از همان ابتدا اعلام کرده‌ایم که هیچ‌گونه مداخله‌ای در منازعه میان روسیه و اوکراین نداریم. اقدام اخیر اوکراین نیز از نظر ما اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناموجه، مغایر با منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بوده است که قطعاً بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: حامیان و پشتیبانان زلنسکی باید در این زمینه او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد و بخش‌های مختلفی از جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما اطلاع داریم که کشورهای ساحلی دریای خزر نسبت به این اقدام به‌شدت نگران و ناراضی هستند و رژیم اوکراین قطعاً باید در قبال این اقدام خود پاسخگو باشد.

 

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