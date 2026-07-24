انتشار این ویدیو که اصالت آن با توجه به فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی قابل تایید نیست و اعلام ادعای باز شدن شعب ساعدی‌نیا باعث شد که موضوع از دادگستری استان قم مورد سوال واقع شود.

بنابر کسب اطلاع صورت گرفته از دادگستری استان قم که این پرونده در آن مرجع قضایی در حال رسیدگی است هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.

همچنین موضوع مصادره اموال در دادگاه در حال رسیدگی جهت صدور حکم نهایی است.