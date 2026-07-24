پیام تسلیت معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت زندهیاد اکبر عبدی
معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تسلیت درگذشت زندهیاد اکبر عبدی، این هنرمند برجسته و مردمی را از چهرههای ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون ایران توصیف کرد و با اشاره به نقشآفرینیهای ماندگار، استعداد کمنظیر و جایگاه ممتاز او در فرهنگ و هنر کشور، تأکید کرد که نام و یاد این هنرمند در حافظه فرهنگی ایرانیان جاودانه خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت هنرمند برجسته مردمی و صاحبسبک سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، زندهیاد اکبر عبدی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
آن هنرمند توانمند، با دههها حضور درخشان در سینما، تئاتر و تلویزیون، به واسطه استعداد کمنظیر، قدرت مثالزدنی در خلق شخصیتهای ماندگار و توانایی تحسینبرانگیز در ایفای نقشهای متنوع، جایگاهی ممتاز در فرهنگ و هنر ایران به دست آورد. آثار او، از نقشهای شیرین و طنزآفرین تا شخصیتهای پیچیده و تأثیرگذار، همواره با استقبال گسترده مردم و تحسین جامعه هنری همراه بود و خاطراتی فراموشنشدنی را در حافظه فرهنگی ایرانیان ثبت کرد.
بیتردید، نام و یاد این هنرمند ارزشمند، به واسطه نقشآفرینیهای ماندگارش، برای همیشه در حافظه فرهنگی و هنری این سرزمین زنده خواهد ماند.
اینجانب، این ضایعه تأسفبار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، همکاران، دوستداران و عموم مردم ایران صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور»