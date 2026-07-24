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پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت استاد اکبر عبدی

پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت استاد اکبر عبدی
کد خبر : 1817961
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وزیر امور در پی درگذشت استاد اکبر عبدی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن سید عباس عراقچی آمده است؛

خبر درگذشت استاد اکبر عبدی، هنرمند نامدار و بازیگر برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

زنده‌یاد اکبر عبدی با استعدادی استثنایی، هنرمندی کم‌نظیر در ایفای نقش و حضوری اثرگذار، در آثاری چون «مادر»، «ای ایران»، «اجاره‌نشین‌ها»، «آدم‌برفی» و ده‌ها اثر ماندگار دیگر، تصویری صادقانه از فرهنگ، عواطف و زیست ایرانیان را به نمایش گذاشت و با نقش‌آفرینی‌های ماندگار خود، جایگاهی رفیع و جاودانه در تاریخ سینمای ایران و حافظه جمعی ایرانیان یافت.

اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری کشور و عموم ملت شریف ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد، یادش گرامی و نامش در سپهر فرهنگ و هنر ایران جاودان باد.

انتهای پیام/
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