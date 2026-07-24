تاکید بر عزم ایران برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، عصر جمعه در حاشیه اجلاس با بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره مناسبات رو به گسترش دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرده و بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای تأکید نمودند.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را تشریح کرد و با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در روند مذاکرات منتهی به تفاهم اسلام‌آباد، پیمان‌شکنی آمریکا و نقض مفاد تفاهم خاتمه جنگ را عامل اصلی وضعیت خطرناک کنونی دانست و بر عزم ایران برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود تاکید کرد.

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