عراقچی:
پیمانشکنی و زیادهخواهی آمریکا عامل اصلی وضعیت کنونی منطقه است
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، روابط دوجانبه ایران-پاکستان و تحولات منطقهای و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از مساعی جمیله و تلاشهای میانجیگرانه پاکستان در چندماه اخیر، پیمانشکنی و زیادهخواهی آمریکا را عامل اصلی وضعیت کنونی منطقه دانست و ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا در حمله به زیرساختهای حیاتی ایران، بر عزم کشورمان برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تقویت همکاریها میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را بهعنوان راهی برای تقویت چندجانبه گرایی و جلوگیری از فرسایش فزاینده هنجارها و نهادهای بینالمللی در نتیجه رویکرد قلدرمآبانه و یکجانبهگرایانه آمریکا بسیار مهم ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، آمادگی این کشور را برای کمک به جلوگیری از تشدید وضعیت با استفاده از همه ظرفیتهای دیپلماتیک اعلام کرد.