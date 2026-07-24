دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید سردار علیرضا تنگسیری

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان داشت: برای معرفی شهدای معزز باید آثار فاخر و ماندگار تولید شود و یکی از اقداماتی که می‌توان در این رابطه مد نظر قرار داد استفاده از ابزار هنر است.

موسوی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم با مخاطب‌شناسی درست و در قالب‌های مختلف هنری آثار ارزنده‌ای برای معرفی ارزش‌ها و سبک زندگی شهدا به نسل امروز و آینده جامعه تولید کنیم.

عباسپور معاون بهداشت و درمان، اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، محمد عامریان مشاور رئیس بنیاد، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بنیاد، ناوکی مدیر کل بنیاد شهید استان و سایر مسئولان استانی نیز در این برنامه حضور داشتند.