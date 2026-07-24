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دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید سردار علیرضا تنگسیری

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید سردار علیرضا تنگسیری
کد خبر : 1817949
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​معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های سفر به بندرعباس، با خانواده شهید سردار علیرضا تنگسیری دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و گرامیداشت یاد و خاطره شهید معزز سردار تنگسیری، اظهار داشت: شهدا قهرمانان ملی ما هستند و ما باید آینده تاریخی کشور را با معرفی شایسته شهدا بسازیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان داشت: برای معرفی شهدای معزز باید آثار فاخر و ماندگار تولید شود و یکی از اقداماتی که می‌توان در این رابطه مد نظر قرار داد استفاده از ابزار هنر است.

موسوی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم با مخاطب‌شناسی درست و در قالب‌های مختلف هنری آثار ارزنده‌ای برای معرفی ارزش‌ها و سبک زندگی شهدا به نسل امروز و آینده جامعه تولید کنیم.

عباسپور معاون بهداشت و درمان، اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، محمد عامریان مشاور رئیس بنیاد، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بنیاد، ناوکی مدیر کل بنیاد شهید استان و سایر مسئولان استانی نیز در این برنامه حضور داشتند.

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