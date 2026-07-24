برگزاری مراسم قدردانی از ملت عراق در نجف با حضور آیتالله اعرافی
مراسم سپاس و قدردانی از ملت عراق با حضور آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به پاس قدردانی از موضع تاریخی ملت عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مراسم سپاس و قدردانی از ملت عراق با حضور آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق، سرکنسول ایران در نجف و سران قبایل عراق برگزار شد.
در این مراسم، از همراهی و حمایت مردم عراق در آیین تشییع این شهید تجلیل و بر نقش این حضور در تحکیم پیوندهای دو ملت ایران و عراق تأکید شد.