به گزارش ایلنا، به پاس قدردانی از موضع تاریخی ملت عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مراسم سپاس و قدردانی از ملت عراق با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق، سرکنسول ایران در نجف و سران قبایل عراق برگزار شد.