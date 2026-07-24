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گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان
کد خبر : 1817946
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وزرای خارجه ایران و عمان تلفنی گفت و گو کردند.

به  گزارش ایلنا، عراقچی و البوسعیدی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس، متعاقب پاسخ‌های متقابل و متناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورمان، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

 دو وزیر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی، راهکارها و همکاری‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.

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