به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه شانگهای عازم قرقیزستان شده بود، پس از آخرین دیدار دوجانبه خود با همتای قرقیزستانی، در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سازمان همکاری‌های شانگهای سازمانی مترقی محسوب می‌شود. کشورهایی که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا و نهادهای غربی که سعی دارند تسلط خود را بر روابط بین الملل و روابط اقتصادی و سیاسی و مالی بین المللی تحمیل کنند، مقابله می‌کنند؛ محلی برای تبادل آرا و بحث در خصوص مدیریت مطلوب جهانی و مقابله با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا است.

وی افزود: بحث‌های امروز جلسه حول همین امر بود. من ارتباطی بین سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا و تجاوزی که به کشور ما و استفاده غیر قانونی از زور و نقض قوانین بین المللی و نقض یادداشت تفاهم صورت گرفت برقرار کردم. در ملاقات دوجانبه نیز به همین ترتیب بود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: مشورت‌های ما با روسیه و چین امری جاری و مستمر است. در پایتخت‌ها و توسط سفرای خود، در تماس تلفنی و هرجایی فرصت دیدار باشد با دوستان چین و روسیه مشورت سیاسی و تبادل نظر و رایزنی می‌کنیم. الان نیز فرصت بود که ملاقات‌های مفصلی حضوری با آقای لاوروف و وانگ یی داشته باشم و بحث و بررسی صورت گرفت.

عراقچی با بیان اینکه پاکستان از آنجا که نقش میانجیگری بین ما و آمریکا ایفا می‌کند طبیعی است ما صحبت‌هایی را داشتیم، توضیح داد: در خصوص ابتکاراتی که وجود دارد و پیشنهادات بحث کردیم. بین ما و آمریکا مشکل میانجی وجود ندارد، میانجی هست و پیام‌ها رد و بدل می‌شود و دیدگاه‌ها به یکدیگر می‌رسد. مشکل رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی آمریکا است. جمهوری اسلامی نشان داده است که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما به هیچ وجه به زبان زور و فشار و تهدید پاسخ نمی‌دهیم. رئیس جمهور آمریکا بارها این را امتحان کرده و دیده است. توئیت‌هایی زده و مطالبی را گفته است که فردای آن روز جور دیگری بیان کرده است. ما نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار خواهیم رفت و نه زبان نادرست را تحمل می‌کنیم. ما سیاست اصولی داریم که به آن ادامه می‌دهیم.

وی گفت: حفظ منافع و حقوق مردم ایران و حقوق ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس جزو اصول و اهداف ما است. اینها را دنبال می‌کنیم و از هیچ کسی نمی‌ترسیم و با هیچ تهدیدی جا نمی‌زنیم. تا وقتی که اهداف ما محقق نشود و خواسته‌های به‌حق مردم ایران محقق نشود طبیعیتا ما به حرکت خود ادامه می‌دهیم‌. نیروهای مسلح ما در صحنه‌های نبرد ماموریت خود را انجام می‌دهند و دیپلمات‌ها نیز در صحنه دیپلماسی ماموریت خود را انجام می‌دهند‌. این دو مکمل هم هستند.

عراقچی یادآور شد: در طول جنگ 12 روزه و 40 روزه و پس از آن، شاهد نمونه تمام عیار از همکاری میدان و دیپلماسی بودیم. در ماه‌های اخیر بحث خیابان نیز به آن اضافه شد و کشور با وحدت در مقابل دشمنان خود ایستاده است.

وی با بیان اینکه شانگهای برای مقابله با سیاست‌های قدرمآبانه غربی‌ها و آمریکا شکل گرفته است، افزود: محور بحث‌های امروز اجلاس حول همین امر بود که چطور باید کشورهایی که نمی‌خواهند زیر سلطه غرب باشند حرکت و اهداف خود را یکسان کنند و به اتفاق برای مقابله با قلدری‌ها حرکت کنند. برخی در صحبت‌های عمومی و همه در صحبت‌های خصوصی مقابله‌ای که ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت را تحسین می‌کردند.

وزیر امور خارجه گفت: یکی از وزرای امور خارجه امروز به من گفت کمتر کشوری در دنیا قادر است کار شما را انجام دهد و با تحسین از این امر یاد می‌کرد‌. موقعیت ایران الان به مراتب بالاتر و قوی تر از گذشته است. ما از این جنگ با قدرت بیرون آمدیم و در ادامه با قوت بیشتری این مرحله را پشت سر می‌گذاریم‌. ایران الان سمبل کشور قوی و سرسخت شناخته شده است و این مسیر را در آینده ادامه خواهیم داد.