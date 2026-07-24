وی افزود: این جنگ‌ها هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و تنها صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می‌اندازند. همچنین گفتم انتظار می‌رود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل صیانت نموده و تجاوز را محکوم نماید.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: البته معدودی از اروپایی‌ها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند. لازم است دولت‌های اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز.