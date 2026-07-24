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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء:

به ازای شهادت هر ایرانی، به درک واصل شدن یک آمریکایی

به ازای شهادت هر ایرانی، به درک واصل شدن یک آمریکایی
کد خبر : 1817942
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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی در فضای مجازیش نوشت: قاعده‌ای را که پیش از این هم عملیاتی‌بودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظهٔ معادله قطعی و ابلاغ‌شدهٔ میدان نبرد می‌دانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیت‌‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.

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