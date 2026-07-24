بقائی:
محکوم کردن تجاوز نظامی به ایران در بیانیه نشست شانگهای
سخنگوی وزارت امور خارجه از محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ایران در بیانیه نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خبر داد.
به گزارش ایلنا اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مفاد بیانیه نهایی نشست شانگهای در قرقیزستان گفت: طیف بسیار گستردهای از موضوعها از تاکید بر احترام به اصول و مبانی منشور ملل و حقوق بینالملل گرفته تا مقابله با تروریسم افراطی گری و جدایی طلبی و نیز همکاریهای بین المللی میان کشورهای عضو این سازمان در حوزههای اقتصادی، تجاری، فناوری و علمی در این بیانیه گنجانده شده است.
وی تاکید کرد: آن چه بیش از موضوعهای دیگر اهمیت دارد تاکید سران شانگهای در محکومیت تجاوز نظامی به ایران است که به ویژه با توجه به شرایط کنونی، این موضع هم نشانگر نگرانی سازمان شانگهای و کشورهای مهم عضو آن از تحولات غرب آسیاست و هم نشانه عزم جامعه بینالمللی برای محکوم کردن این اقدام ها.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی اظهار داشت: در این بیانیه، خیلی صریح به بیانیه قبلی سران اشاره و بر موضع سازمان همکاری شانگهای در محکومیت اقدامهای نظامی آمریکا علیه ایران به عنوان نقض فاحش منشور و اصول بنیادین حقوق بینالملل، تاکید کرده است.
بقائی تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران به خوبی میداند چگونه از منافع، امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی اش دفاع و حراست کند، اما موضع و بیانیههای سیاسی کشورها نیز در مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مهم است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ویژه سازمان شانگهای برای کشورمان گفت: ما از سال ۲۰۲۳ یکی از ۱۰ عضو این سازمان هستیم که کشورهای مهمی مانند چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، کشورهای مهم منطقه آسیای مرکزی و هند و پاکستان را در خود جای داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه، سازمان همکاری شانگهای را به عنوان نهادی در حال گسترش که جایگاهش را در سطح بین المللی تقویت میکند برای ما ایران، بسیار مهم دانست.
بقائی با اشاره به بیست و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان شانگهای گفت: اگر کارنامه عملکرد این سازمان را بررسی کنیم متوجه میشویم که در بسیاری از حوزهها، ظرفیتهای خوبی را ایجاد کرده و در جلوگیری از فرسایش هنجارهای بین المللی، تثبیت چند جانبه گرایی و مقابله با روند یک جانبه گرایی ستیزه جویانه و تهاجمی، به ویژه در ده سال اخیر، نقش آفرین بوده است.
وی افزود: سازمان شانگهای در کنار سازمانهای مشابه مانند بریکس میتواند تا حد زیادی، خلأ ناشی از تضعیف برخی دیگر از نهادهای بینالمللی به ویژه برخی از نهادهای مرتبط با سازمان ملل را جبران کند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اظهار داشت: گرچه سازمان همکاری شانگهای اصالتاً سازمانی بود که با نگاه تقویت همکاریهای امنیتی میان کشورهای عضو ایجاد شد، اما میدانیم که در این ۲۵ سال، حوزههای فعالیتش را بسیار گسترده کرده است.
بقائی همچنین ادامه تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان را خلاف همه قواعد و موازین بین المللی دانست و افزود: این طبیعی است که در هر فرصتی، کشورهای دیگر هم این بحثها را مطرح کنند و ما هم از این فرصتها برای تبیین مواضع کشورمان و بررسی آخرین تحولات، استفاده میکنیم و حدس میزنم که حتما در رایزنی با وزیران امور خارجه چین و روسیه، حتماً تحولات غرب آسیا را بررسی میکنیم.
وی گفت: درباره تروریسم هم صراحتاً بندهایی در بیانیه نشست آمده است و ساز و کار مشخص و مستقلی در سطح سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تروریسم وجود دارد و حتی سالانه رزمایشهای برای مبارزه با تروریسم برگزار میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:، اما این که به چه میزان میتونیم از این ظرفیت و فرصت برای مستندسازی جنایاتها علیه کشورمان یا در مباحث مرتبط با تروریسم به خوبی استفاده کنیم به فعالیت خودمان بستگی دارد.
بقائی اضافه کرد: مستند سازی، شرط لازم برای هر کار حقوقی در سطح بینالمللی است و از این رو، بخش بین الملل ما سعی کرده که از این فرصت، حداکثر استفاده را کند.
نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دیروز و امروز در قرقیزستان برگزار شد و با صدور بیانیه و امضای چند سند، پایان یافت.