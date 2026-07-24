به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:

«رسانه ملی، نه داور است و نه ممیز؛ رسالتش بی‌طرفی، امانت‌داری و بازتاب کامل واقعیت است. مردم صاحبان اصلی این کشورند و حق دارند روایت کامل را بشنوند و خودشان قضاوت کنند.»

انتهای پیام/