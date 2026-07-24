سخنگوی دولت:
رسالت رسانه ملی بیطرفی، امانتداری و بازتاب کامل واقعیت است
سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به سانسور سخنان رئیسجمهور پزشکیان توسط صداوسیما، تاکید کرد که رسالت رسانه ملی بیطرفی، امانتداری و بازتاب کامل واقعیت است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:
«رسانه ملی، نه داور است و نه ممیز؛ رسالتش بیطرفی، امانتداری و بازتاب کامل واقعیت است.
مردم صاحبان اصلی این کشورند و حق دارند روایت کامل را بشنوند و خودشان قضاوت کنند.»