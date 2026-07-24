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سخنگوی دولت:

رسالت رسانه ملی بی‌طرفی، امانت‌داری و بازتاب کامل واقعیت است

رسالت رسانه ملی بی‌طرفی، امانت‌داری و بازتاب کامل واقعیت است
کد خبر : 1817921
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سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به سانسور سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان توسط صداوسیما، تاکید کرد که رسالت رسانه ملی بی‌طرفی، امانت‌داری و بازتاب کامل واقعیت است.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:

«رسانه ملی، نه داور است و نه ممیز؛ رسالتش بی‌طرفی، امانت‌داری و بازتاب کامل واقعیت است. 

مردم صاحبان اصلی این کشورند و حق دارند روایت کامل را بشنوند و خودشان قضاوت کنند.»

انتهای پیام/
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