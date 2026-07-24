«سانسور سخنان رئیس‌جمهور، تخریب یک‌طرفه عملکرد دولت و اهتمام به نابودی تفاهم‌نامه‌ای که برای عبور کشور از بحران و حفظ منافع ملی شکل گرفته، دیگر نقد رسانه‌ای نیست؛ ایستادن در برابر انسجام، همدلی و اتحاد ملی است.

پرسش روشن است: صداوسیما با مردم، دولت و منافع ایران است یا با کسانی که از شکاف، تنش و دوقطبی‌سازی سود می‌برند؟

رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی.»