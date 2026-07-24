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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی

رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی
کد خبر : 1817919
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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به سانسور سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان توسط صداوسیما، نوشت: رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به این شرح است:

«سانسور سخنان رئیس‌جمهور، تخریب یک‌طرفه عملکرد دولت و اهتمام به نابودی تفاهم‌نامه‌ای که برای عبور کشور از بحران و حفظ منافع ملی شکل گرفته، دیگر نقد رسانه‌ای نیست؛ ایستادن در برابر انسجام، همدلی و اتحاد ملی است.

پرسش روشن است: صداوسیما با مردم، دولت و منافع ایران است یا با کسانی که از شکاف، تنش و دوقطبی‌سازی سود می‌برند؟

رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی.»

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