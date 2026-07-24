به گزارش ایلنا، امیر دریادار «فرامرز بمانی» با حضور در استان گلستان با خانواده شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان در استان گلستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و با تأکید بر اینکه امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهدا و استقامت خانواده‌های آنان است، اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگ‌ترین سرمایه ملت ایران است و خانواده‌های معظم شهدا با صبر و بصیرت مثال‌زدنی خود، ادامه‌دهندگان راه پرافتخار فرزندانشان هستند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: خانواده‌های شهدا، پرچم‌داران فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری هستند و با صبر، استقامت و بصیرت مثال‌زدنی خود، پیام‌آوران راه پرافتخار شهیدان به نسل‌های آینده به شمار می‌روند

وی افزود: نیروی دریایی راهبردی ارتش همواره خود را موظف می‌داند که در کنار خانواده‌های معظم شهدا باشد و تکریم این عزیزان را نه یک برنامه تشریفاتی، بلکه وظیفه‌ای اعتقادی، انقلابی و سازمانی می‌داند.

امیر دریادار بمانی همچنین با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای ناوشکن‌های دنا و جماران، تأکید کرد: این شهیدان با نثار جان خود، برگ‌های زرینی از تاریخ افتخارآفرین نیروی دریایی ارتش را رقم زدند و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با ابلاغ سلام و قدردانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به خانواده‌های معظم شهدا، بر تداوم مسیر عزت‌آفرین شهدا و حفظ آرمان‌های بلند آنان تأکید و خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش با تکیه بر روحیه ایثار، ولایت‌مداری و خودباوری، راه پرافتخار شهدای خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

امیر دریادار بمانی در این سفر با خانواده شهدای والامقام محمد ولی‌بای، علیرضا رهنما، محمد درویشی، سعید صالحیان، علی بارانی و حسن لطفی دیدار و از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.