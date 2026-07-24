امیر دریادار بمانی:
خانوادههای شهدا، پرچمداران فرهنگ ایثار و مقاومت هستند
جانشین نیروی دریایی ارتش گفت: خانوادههای شهدا، پرچمداران فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری هستند و با صبر، استقامت و بصیرت مثالزدنی خود، پیامآوران راه پرافتخار شهیدان به نسلهای آینده به شمار میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش، با حضور در استان گلستان با خانواده شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان در استان گلستان دیدار و گفتوگو کرد.
جانشین نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و استقامت خانوادههای آنان است، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگترین سرمایه ملت ایران است و خانوادههای معظم شهدا با صبر و بصیرت مثالزدنی خود، ادامهدهندگان راه پرافتخار فرزندانشان هستند.
وی ادامه داد: خانوادههای شهدا، پرچمداران فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری هستند و با صبر، استقامت و بصیرت مثالزدنی خود، پیامآوران راه پرافتخار شهیدان به نسلهای آینده به شمار میروند
امیر دریادار بمانی افزود: نیروی دریایی راهبردی ارتش همواره خود را موظف میداند که در کنار خانوادههای معظم شهدا باشد و تکریم این عزیزان را نه یک برنامه تشریفاتی، بلکه وظیفهای اعتقادی، انقلابی و سازمانی میداند.
جانشین نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به رشادتها و فداکاریهای شهدای ناوشکنهای دنا و جماران، تأکید کرد: این شهیدان با نثار جان خود، برگهای زرینی از تاریخ افتخارآفرین نیروی دریایی ارتش را رقم زدند و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.
وی در پایان با ابلاغ سلام و قدردانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به خانوادههای معظم شهدا، بر تداوم مسیر عزتآفرین شهدا و حفظ آرمانهای بلند آنان تأکید و خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش با تکیه بر روحیه ایثار، ولایتمداری و خودباوری، راه پرافتخار شهدای خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
امیر دریادار بمانی در این سفر با خانواده شهدای والامقام محمد ولیبای، علیرضا رهنما، محمد درویشی، سعید صالحیان، علی بارانی و حسن لطفی دیدار و از صبر، استقامت و ایثار خانوادههای معظم شهدا تجلیل کرد.