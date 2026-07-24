دیدار جانشین نیروی دریایی ارتش با نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیردریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش با حضور در استان گلستان با آیت الله سید محسن طاهری نماینده مجلس خبرگان رهبری در این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله طاهری در این دیدار، با قدردانی از مجاهدت‌ها، ایثار و جان‌فشانی‌های کارکنان نیروی دریایی ارتش، این نیرو را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: دریادلان ارتش با روحیه ایمان، شجاعت و ولایت‌مداری، همواره در خط مقدم دفاع از منافع ملی و مقابله با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی قرار دارند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، بر ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و رشادت‌های این شهدا را سرمایه‌ای ماندگار برای عزت و اقتدار کشور برشمرد.

امیر دریادار بمانی با قدردانی از نگاه ارزشمند و حمایت‌های آیت‌الله طاهری نسبت به نیروی دریایی راهبردی ارتش، از اهتمام ویژه ایشان در تکریم شهدای ناوشکن دنا تقدیر کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین حماسه‌آفرینی‌های آنان، وظیفه‌ای ملی و انقلابی است که موجب تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه خواهد شد.