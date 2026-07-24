برپایی موکب پایگاه شهدای تکاور خرمشهر در مسیر زائران اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با آغاز موج عزیمت زائران اربعین حسینی به کربلای معلی، موکب خدمت‌رسانی پایگاه شهدای تکاور خرمشهر نیروی دریایی ارتش با هدف ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه برپا شد.

این موکب با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان و نیروهای پایگاه شهدای تکاور خرمشهر، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، توزیع آب و نوشیدنی، خدمات فرهنگی و راهنمایی زائران را به عاشقان حسینی ارائه می‌دهد.

برپایی این موکب در راستای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، تکریم زائران اربعین و مشارکت نیروی دریایی ارتش در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان انجام شده و تا پایان ایام اربعین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.