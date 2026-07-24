خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر کشور با وزیر شرایط اضطراری روسیه

دیدار وزیر کشور با وزیر شرایط اضطراری روسیه
کد خبر : 1817911
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور در جریان سفر به هند با وزیر شرایط اضطراری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (جمعه ۲ مرداد) در جریان سفر به هند به منظور شرکت در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»،با وزیر شرایط اضطراری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص تبادل تجاری و به اشتراک‌ گذاری اقدامات شاخص تاکید کردند.

در این دیدار دو جانبه مقرر شد، نشست های کارشناسی و فنی در راستای تهیه یک تفاهم نامه همکاری در حوزه مدیریت در حوزه کاهش خطر بلایای طبیعی در آینده نزدیک برگزار شود.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور بعد از ظهر چهارشنبه ( ۳۱ تیر) در رأس هیئتی متشکل از دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و پاکستان به کشور پاکستان سفر کرد.

بعد از ظهر روز گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور، اسلام آباد را به مقصد هند ترک کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل