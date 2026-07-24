دیدار وزیر کشور با وزیر شرایط اضطراری روسیه
وزیر کشور در جریان سفر به هند با وزیر شرایط اضطراری روسیه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (جمعه ۲ مرداد) در جریان سفر به هند به منظور شرکت در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»،با وزیر شرایط اضطراری روسیه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین در خصوص تبادل تجاری و به اشتراک گذاری اقدامات شاخص تاکید کردند.
در این دیدار دو جانبه مقرر شد، نشست های کارشناسی و فنی در راستای تهیه یک تفاهم نامه همکاری در حوزه مدیریت در حوزه کاهش خطر بلایای طبیعی در آینده نزدیک برگزار شود.
بر اساس این گزارش، وزیر کشور بعد از ظهر چهارشنبه ( ۳۱ تیر) در رأس هیئتی متشکل از دستگاههای اجرایی کشور، برای تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه بین ایران و پاکستان به کشور پاکستان سفر کرد.
بعد از ظهر روز گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور، اسلام آباد را به مقصد هند ترک کرد.