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دیدار وزیر کشور با وزیر مشاور در وزارت کشور هند

دیدار وزیر کشور با وزیر مشاور در وزارت کشور هند
کد خبر : 1817910
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وزیر کشور در جریان سفر به هند با وزیر مشاور در وزارت کشور هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (جمعه ۲ مرداد) در جریان سفر به هند به منظور شرکت در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»، با وزیر مشاور در وزارت کشور هند دیدار و رایزنی کردند.

توسعه همکاری های دوجانبه، به اشتراک گذاری تجارب برجسته، همکاری های متقابل در زمینه های مورد علاقه دو کشور از موضوعاتی بود که در ایت دیدار دو طرف به آن پرداختند.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور بعد از ظهر چهارشنبه ( ۳۱ تیر) در رأس هیئتی متشکل از دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و پاکستان به کشور پاکستان سفر کرد.

بعد از ظهر روز گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور، اسلام آباد را به مقصد هند ترک کرد.

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