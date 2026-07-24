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آمادگی مجلس برای ارتقای توان مالی و تدارکاتی نیرو‌های مسلح

آمادگی مجلس برای ارتقای توان مالی و تدارکاتی نیرو‌های مسلح
کد خبر : 1817892
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس بر آمادگی کامل دفاعی و حمایت از نیرو‌های مسلح تاکید دارد.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در تشریح نشست این کمیسیون با اعضای شورای تأمین استان هرمزگان گفت: در این جلسه هریک از اعضای کمیسیون گزارش تفصیلی از میزان آمادگی کامل دفاعی در خطه ساحلی خلیج فارس ارائه و بر مقابله همه‌جانبه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن متجاوز تأکید کردند. همچنین آشوری، استاندار هرمزگان، گزارشی از همراهی کامل مردم و نیرو‌های مسلح این استان در دفاع مقدس کنونی ارائه و بر همراهی وپایمردی مردم خونگرم هرمزگان در دفاع همه‌جانبه از این خاک ودریای مقدس تأکید کرد.

وی افزود: دراین نشست، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز اعلام کرد مردم جنوب کشورمان همواره در خط مقدم دفاع از ایران پیشتاز بوده‌اند ومردم دیگر نقاط کشورمان نیز خودرا جان‌فدای جنوب می‌دانند و مجلس آمادگی کامل دارد تا در جهت رفع نیاز‌های دفاعی رزمندگان و نیرو‌های مسلح دلیر ما، با حداکثر توان تصمیمات لازم را برای ارتقای توان مالی و تدارکاتی و همچنین سطح معیشتی آنان اتخاذ و پیگیری کند.

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