به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در تشریح نشست این کمیسیون با اعضای شورای تأمین استان هرمزگان گفت: در این جلسه هریک از اعضای کمیسیون گزارش تفصیلی از میزان آمادگی کامل دفاعی در خطه ساحلی خلیج فارس ارائه و بر مقابله همه‌جانبه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن متجاوز تأکید کردند. همچنین آشوری، استاندار هرمزگان، گزارشی از همراهی کامل مردم و نیرو‌های مسلح این استان در دفاع مقدس کنونی ارائه و بر همراهی وپایمردی مردم خونگرم هرمزگان در دفاع همه‌جانبه از این خاک ودریای مقدس تأکید کرد.