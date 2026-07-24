اربعین حسینی، نماد وحدت امت اسلام است

به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم در خطبه‌های نماز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ که در مصلی قدس قم برگزار شد، عنوان کرد: پیاده روی اربعین با حضور میلیون‌ها مسلمان از سراسر جهاد نمادی از وحدت اسلامی و تجلی ارادت جهانی به امام حسین (ع) است.

امام جمعه قم ادامه داد: این مراسم عظیم به یکی از بزرگ‌ترین و تاثیر گذارترین تجمعات مذهبی جهان تبدیل شده است به همین خاطر این مراسم معنوی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین (ع) است. این مراسم نمادی از همبستگی، تعاملات دینی، فرهنگی و سیاسی بین مسلمانان از ملیت‌های مختلف است.

وی اظهار کرد: این پیاده روی عظیم هر سال با پیام وحدت بخشی که به همراه دارد روحیه استکبارستیزی با دشمنان اسلام را به نمایش می‌گذارد، به ویژه امسال که دشمنان اسلام و راس آنها آمریکای جنایت اقدام به شهات امام امت و مردم بی گناه به ویژه کودکان مدرسه میناب کردند. این همبستگی پوزه کثیف و نجس آمریکا و صهیونیست‌ها غاصب را به خاک می مالد. جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران اراده کرده‌اند که آمریکا را شکست سختی بدهند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره پنجم مردادماه، روز نماز جمعه، گفت: اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت الله طالقانی در تهران برگزار شد. رهبر شهید انقلاب بیش از چهار دهه امام جمعه تهران بودند و حدود سه دهه شبکه رحمانی و نورانی امامت جمعه در سراسر کشور را راهبری کردند.

آیت الله سعیدی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب نماز جمعه را حلقه‌ای مهم در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی می‌دانستند و تاکید داشتند که امام جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و یکی از وظایف اصلی او بازتولید مفاهیم معرفتی، مبانی انقلابی، پاسخگویی به شبهادت جاری در درون و بیرون از کشور با زبان روز و تبیین مستدل ان ها و رفتار پدرانه با همه است.

وی ضمن توصیه به عفاف و حجاب گفت: در این عرصه دو گروه باید در دو جبهه تلاش کنند. جبهه اول مردم هستند که باید تذکر لسانی بدهند. این وظیفه عمومی اگر به درستی انجام شود تاثیر مثبت دارد. امران به معروف و ناهیان از منکر باید از ادبیات مناسب استفاده کنند که در این صورت نه تنها موثر واقع می‌شود بلکه در مردم گرایش ایجاد می‌کند.

خطیب جمعه قم ادامه داد: اگر تذکر لسانی با ابیات نامناسب باشد نه تنها موثر واقع نمی‌شود بلکه مخاطب را به لجاجت و گاهی دعوا می‌کشاند. خیابان و مکان همومی فضای مناسبی برای بحث و تبیین نیست. رهبر شهید انقلاب فرمودند که وظیفه ما بگویید و بروید است. آمر و ناهی باید نشان دهند که با تذکرشان قصد تحقیر یا تخریب ندارند بلکه سخن تذکر دهنده باید خیرخوهانه باشد.

وی بیان کرد: گروه دوم دستگاه‌های قضایی و پلیس هستند که باید با هنجارشکنان برخورد قاطع داشته باشند. مسئلولین مربوطه هشدار دادند که قم شهری با هویت انقلابی و دینی است و نباید کسی آرامش روانی مردم را بهم بزند و باهنجار شکنان با قاطعیت برخورد می‌کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در رابطه مصرف گرایی و حرمت اسراف گفت: وضو مقدمه نماز به عنوان رکن و عمود اسلام است. با یک لیوان آب هم می‌توان وضو گرفت اما برخی در هنگام وضو آب را اسراف می‌کنند که حرام الهی است. شیطان در این جا ورود پیدا می‌کند تا با معصیت اسراف وارد نماز شویم.

آیت الله سعیدی در خطبه اول با بیان اینکه تقوای مورد نظر قرآن بدون تبعیت از صراط مستقیم به دست نمی‌آید، عنوان کرد: خداوند در آیه ۱۵۳ سوره انعام می‌فرماید: «وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ۚ ذَٰلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛ مسلماً این [برنامه‌های محکم و استوار و قوانین و مقرّرات حکیمانه] راه راست من است؛ بنابراین از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده می‌کند؛ خدا این [گونه] به شما سفارش کرده تا پرهیزکار شوید.»

وی گفت: خداوند در آیه ۲۷ سوره فتح می‌فرماید: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِکَ فَتْحًا قَرِیبًا؛ بی تردید خدا رؤیای پیامبرش را به حق و درستی تحقق داد [که در رؤیا وعده داده بود] شما قطعاً در حال امن و امنیت در حالی که سرهایتان را تراشیده و موی [یا ناخن] کوتاه کرده‌اید و بیمی ندارید، وارد مسجدالحرام خواهید شد. خدا آنچه را که شما نمی‌دانستید [که وعده ورود به مسجدالحرام در سال آینده است] دانست و پیش از آن پیروزی نزدیکی [که صلح حدیبیه بود برای شما] قرارداد.»

خطیب جمعه قم تصریح کرد: زمانی که پیامبر (ص) در مدینه بودند خواب دیدند برای انجام عمره وارد مسجد الحرام وارد شدند. ایشان این خواب را برای جمعی از مسلمانان تعریف کردند به همین خاطر با گروهی از مسلمانان به سمت مکه حرکت کردند اما کفار قریش در منطقه حدیبیه مانع ورود مسلمانان به مسجد الحرام شدند.

تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: این مساله زمینه ساز امتحان بزرگ مسلمانان شد که چقدر به پیامبر (ص) و وعده‌های او ایمان دارند؛ زیرا برخی از مسلمانان دچار تردید شدند که آیا ممکن است پیامبر (ص) خوابی ببینند و درست نباشد؟

وی با بیان اینکه آیه ۲۷ سوره فتح یکی از کلیدی‌ترین در آموزه‌های قرآن درباره مدیریت امور، امید و سعه صدر در برابر امتحانات الهی است، افزود: وقتی پیامبر (ص) و مسلمانان در آن سال نتوانستند عمره انجام دهند برخی شک کردند و آن را شکست می‌دانستند. در این شرایط این آیه نازل شد و فرمود رویای پیامبر صادق است اما مسیر رسیدن به وعده‌ای که داده شده است لزوماً بلافاصله نیست.

امام جمعه قم با اشاره به درس‌های این برای امروز جامعه اظهار کرد: گاهی ناکامی و شکست ظاهری است و در حقیقت شکست‌های ظاهری مقدمه پیروزی نهایی است. در ماجرای حدیبیه بازگشت مسلمانان بدون انجام عمره در ظاهر شکست بود اما پیمان حدیبیه باعث شد که مسلمانان توسط کفار به رسیمت شناخته شوند، برای مسلمانان امنیت برقرار شود و فتح خیبر و مکه رخ بدهد.

وی ادامه داد: وقتی با شهادت رهبر شهید انقلاب با فشار دشمن مواجه می‌شویم شاید در ظاهر ضربه یا خسارت باشد اما طبق منطق سوره فتح این شکست ظاهری است. همانطور که واقعه کربلا و مصائب بعد شهادت امام حسین (ع) شکست ظاهری بود و خط و راه سید الشهدا (ع) در جهان ماند و خون بر شمشیر پیروز شد. شهادت امام امت و پیمان شکنی آمریکای جنایتکار تکرار ماجرای حدیبیه در زمان ما است که ما را به فتح نهایی و رسیدن به قله‌ها نزدیک می‌کند.

تولیت حرم حضرت معصومه (س) اضافه کرد: فاصله بین رویای صادق و تحقق آن میدان امتحان الهی شد. زیرا بین رویای پیامبر (ص) و تحقق آن یک فاصله زمانی با مجموعه‌ای از دشواری‌ها بود که مسلمانان امتحاناتی را پی دادند. ما نیز امروز گرفتار این امتحانات هستیم. مانند پیروزی حق، نابودی ستمگران و ظهور امام زمان (عج) که وعده الهی است که در اگر دچار شک و نامیدی نشویم و صبوری کنیم در امتحان ت الهی پیروز می‌شویم.

خطیب جمعه قم بیان کرد: نباید وضعیت سیاسی، نظامی و اقتصادی را معیار حقیقت قرار بدهیم. با وجود همه سختی‌ها و امتحانات باید به وعده خداوند در سوره روم که می‌فرماید «وَ کَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» اعتماد کنیم. نباید به گزارشات دشمن و تبلغیات او که دائم می‌گوید ایران را شکست دادیم و به او خسارات سنگین زدیم. سوره روم و فتح به ما یادآور می شو که شکست ظاهری پل پیروزی رسیدن به فتح مبین است. باید بدانیم که مسیر رسیدن به هدف از درون این شکست‌ها و خسارت‌ها می‌گذرد.