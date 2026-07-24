به گزارش ایلنا، سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته، دوم مردادماه، در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سابقه اقامه نماز جمعه در مشهد اشاره کرد و گفت: نماز جمعه مشهد از باسابقه‌ترین نمازهای جمعه کشور است و پیش از انقلاب نیز به امامت مرحوم آیت‌الله شیخ غلامحسین تبریزی برگزار می‌شد و پس از انقلاب نیز با حکم امام خمینی (ره) همین مسیر استمرار یافت.

وی با مرور تاریخ امامت جمعه مشهد افزود: پس از رحلت مرحوم آیت‌الله تبریزی، مرحوم آیت‌الله شیخ ابوالحسن شیرازی و سپس مرحوم آیت‌الله عبادی مسئولیت امامت جمعه این شهر را بر عهده داشتند و هر دو تا پایان عمر، به دلیل اعتماد و همراهی مردم، در این جایگاه باقی ماندند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: پس از رحلت مرحوم آیت‌الله عبادی در سال ۱۳۸۴، به حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت امامت جمعه مشهد را بر عهده گرفتم و اکنون نزدیک به ۲۲ سال است که توفیق خدمت در این سنگر را دارم.

وی همچنین از حضور مردم و تلاش نیروهای انتظامات و خادمان نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: خدمت به این فریضه الهی، توفیق بزرگی است و امید داریم خداوند به همه خدمتگزاران نماز جمعه پاداش عنایت فرماید.

علم‌الهدی با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله امروز کشور، جنگ و تقابل دشمن با جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: قرآن کریم هدف نهایی دشمن را به روشنی بیان کرده است؛ دشمن تا زمانی به دشمنی ادامه می‌دهد که مسلمانان را از دین و نظام اسلامی بازگرداند.

وی تأکید کرد: موضوعاتی مانند هسته‌ای، موشکی، نفت و سایر بهانه‌های سیاسی، اهداف اصلی دشمن نیست، بلکه ابزارهایی برای فشار هستند و دشمن با جنگ نظامی، جنگ نرم، عملیات روانی و فتنه، در پی تضعیف ایمان، اسلام و حاکمیت دینی است.

امام جمعه مشهد افزود: تا زمانی که ملت ایران بر اسلام و نظام اسلامی ایستادگی کند، دشمن نیز از خصومت خود دست نخواهد کشید و این حقیقتی است که قرآن کریم آن را تبیین کرده است.

وی با اشاره به راهکار قرآن برای مقابله با دشمن گفت: قرآن، پیروزی را در ایمان واقعی به خدا و استقامت می‌داند. اگر جامعه باور داشته باشد که خداوند پشتیبان اوست، هیچ قدرت مادی توان مقابله با ملت مؤمن را نخواهد داشت.

علم‌الهدی تصریح کرد: صرف گفتن ربنا کافی نیست، بلکه باید خدا را حقیقتاً تکیه‌گاه خود بدانیم و پس از آن با استقامت در میدان بمانیم؛ در این صورت وعده الهی بر نصرت و پیروزی تحقق خواهد یافت.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مأیوس‌کننده درباره توان نظامی کشور افزود: مقایسه صرف بودجه نظامی ایران و آمریکا، بدون توجه به نصرت الهی، ناشی از ضعف باور به قدرت خداوند است و ملت ایران بارها آثار این امداد الهی را در میدان‌های مختلف مشاهده کرده است.

امام جمعه مشهد با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: امروز دشمن درخواست آتش‌بس را مطرح می‌کند، اما هدف او صلح واقعی نیست، بلکه می‌خواهد فرصت تجدید سازمان، انتقال نیرو و تجهیزات و آماده‌سازی برای حملات بعدی را به دست آورد.

وی افزود: تا زمانی که تضمین واقعی و قابل اعتماد برای پایان تجاوز وجود نداشته باشد، پذیرش آتش‌بس به سود دشمن خواهد بود و تجربه نشان داده است که آمریکا و هم‌پیمانانش به هیچ تعهدی پایبند نیستند.

علم‌الهدی تأکید کرد: پایان جنگ زمانی معنا دارد که تجاوز دشمن به طور کامل متوقف و امنیت کشور تضمین شود، نه اینکه پس از یک توافق، دوباره همان مسیر خصومت تکرار شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: همان‌گونه که رزمندگان در میدان نبرد مقاومت می‌کنند، مردم نیز باید در حفظ وحدت و انسجام ملی مقاومت داشته باشند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: نقد مسئولان در چارچوب گفت‌وگو و بیان منطقی اشکالی ندارد، اما تبدیل اختلاف‌نظرها به شعار، دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف اجتماعی، خواسته دشمن است و نباید به آن کمک کرد.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح، روحانیت و سایر اقشار جامعه شکاف ایجاد کند، اما ملت ایران باید با حفظ وحدت، این نقشه را خنثی کند.

علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای چشم‌پوشی از احکام و ارزش‌های اسلامی نیست و مبارزه با منکرات و حفظ حدود شرعی باید همواره مورد توجه باشد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در راه مقاومت، از جان، مال و آبروی خود هزینه داده است، اما هرگز حاضر نیست از دین و ارزش‌های اسلامی هزینه کند؛ زیرا اساس مقاومت، دفاع از اسلام است.

علم‌الهدی در خطبه عبادی نماز جمعه با بیان اینکه نگاه ارادی منشأ بصیرت و هدایت انسان است، اظهار داشت: بیناترین چشم، چشمی است که راه خیر را تشخیص دهد و انسان را در مسیر حق به حرکت درآورد.

وی با اشاره به فرمایش امام حسین (ع) درباره بیناترین چشم، گفت: نگاه انفعالی تنها به دیدن ظواهر محدود می‌شود، اما نگاه ارادی با دقت، اندیشه و جست‌وجوی حقیقت همراه است و انسان را به شناخت راه درست می‌رساند. بسیاری از پیشرفت‌های علمی و معنوی نیز حاصل همین نوع نگاه است.

امام جمعه مشهد با اشاره به ماجرای مسلمان شدن سه مسیحی در مسیر کاروان امام حسین (ع)، افزود: آنان با مشاهده سیره و معنویت اهل‌بیت (ع)، حقیقت را شناختند و تا شهادت در کنار سیدالشهدا (ع) ایستادند، در حالی که سپاه عمر سعد با وجود مشاهده همان حقیقت، به دلیل دنیاطلبی از درک آن محروم ماند.

علم‌الهدی با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) تصریح کرد: این بانوی خردسال تنها یک کودک نبود، بلکه با معرفت، ولایت‌مداری و صبر مثال‌زدنی، در سخت‌ترین صحنه‌های عاشورا و اسارت، جلوه‌ای از بصیرت و ایمان را به نمایش گذاشت.

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