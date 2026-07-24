خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه شانگهای:

با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند مواضع مشترکی داریم

با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند مواضع مشترکی داریم
کد خبر : 1817883
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه شانگهای درباره دیدار با وزرای امور خارجه کشور پاکستان و روسیه اظهار کرد: با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند، با عموم آن‌ها مواضع مشترکی داریم و همه این کشورها تجاوز آمریکا، اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی این کشور، نقض حقوق بین‌الملل و استفاده غیرقانونی از زور را به‌صراحت محکوم کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه عضو شانگهای اظهار کرد: دیدارها تاکنون با پاکستان و روسیه بود و حالا با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند، با عموم آن‌ها مواضع مشترکی داریم. همه این کشورها تجاوز آمریکا، اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی این کشور، نقض حقوق بین‌الملل و استفاده غیرقانونی از زور را به‌صراحت محکوم کرده‌اند و به دنبال یافتن راه‌حلی برای مقابله با این روند هستند. 

همان‌طور که در نطق امروز هم گفتم، این بلایی است که اگر جامعه بین‌المللی آن را محکوم نکند و با آن برخورد نکند، دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت. این احساس و نگرانی در میان همه این کشورها وجود دارد. در گفت‌وگوهایی که داشتیم نیز مطمئن شدیم که در این زمینه اتفاق‌نظر و همسویی قابل توجهی وجود دارد و درباره آن تبادل نظر شد. 

همچنین درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای نیز گفت‌وگو کردیم. اکنون موضوع تجاوزات آمریکا از مهم‌ترین مسائل مورد بحث است و در شرایط کنونی، ایران به یکی از محورهای اصلی توجه و گفت‌وگو در سطح جهان تبدیل شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل