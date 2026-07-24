اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه شانگهای:
با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند مواضع مشترکی داریم
وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه شانگهای درباره دیدار با وزرای امور خارجه کشور پاکستان و روسیه اظهار کرد: با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند، با عموم آنها مواضع مشترکی داریم و همه این کشورها تجاوز آمریکا، اقدامات یکجانبه و غیرقانونی این کشور، نقض حقوق بینالملل و استفاده غیرقانونی از زور را بهصراحت محکوم کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه عضو شانگهای اظهار کرد: دیدارها تاکنون با پاکستان و روسیه بود و حالا با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند، با عموم آنها مواضع مشترکی داریم. همه این کشورها تجاوز آمریکا، اقدامات یکجانبه و غیرقانونی این کشور، نقض حقوق بینالملل و استفاده غیرقانونی از زور را بهصراحت محکوم کردهاند و به دنبال یافتن راهحلی برای مقابله با این روند هستند.
همانطور که در نطق امروز هم گفتم، این بلایی است که اگر جامعه بینالمللی آن را محکوم نکند و با آن برخورد نکند، دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت. این احساس و نگرانی در میان همه این کشورها وجود دارد. در گفتوگوهایی که داشتیم نیز مطمئن شدیم که در این زمینه اتفاقنظر و همسویی قابل توجهی وجود دارد و درباره آن تبادل نظر شد.
همچنین درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقهای نیز گفتوگو کردیم. اکنون موضوع تجاوزات آمریکا از مهمترین مسائل مورد بحث است و در شرایط کنونی، ایران به یکی از محورهای اصلی توجه و گفتوگو در سطح جهان تبدیل شده است.