دبیر شورای اطلاعرسانی دولت:
تلاش صداوسیما برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات محکوم به شکست است
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«تلاش صداوسیما برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات محکوم به شکست است. رسانهای که سالهاست با تکرار این روش، مرجعیت ملی خود را از دست داده، با حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا فقط وحدت ملی را تضعیف میکند. مردم را به سمت مراجع غیر رسمی پوشش اخبار هل ندهید!»