خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت:

تلاش صداوسیما برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات محکوم به شکست است

تلاش صداوسیما برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات محکوم به شکست است
کد خبر : 1817880
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«تلاش صداوسیما برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات محکوم به شکست است. رسانه‌ای که سال‌هاست با تکرار این روش، مرجعیت ملی خود را از دست داده، با حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا فقط وحدت ملی را تضعیف می‌کند. مردم را به سمت مراجع غیر رسمی پوشش اخبار هل ندهید!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل