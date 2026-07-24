اطلاعیه شماره ۵۰/
سه سوله نگهداری مهمات در پایگاه آمریکایی العدیری و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: سه سوله نگهداری مهمات و تجهیزات در پایگاه آمریکایی العدیری و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
ملت شجاع و وفادار ایران اسلامی،
عظمت شما رعب و وحشت را بر پایگاه دشمنان مستولی کرده است و اخلاص شما شوق جهاد را در رزمندگان مضاعف نموده و فرزندان شما در سپاه و بسیج ذوالفقار برنده خود را پی در پی بر دشمنان فرود میآورند و آنها را در هم میکوبند.
در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی"، رزمندگان با هدف قرار دادن سه سوله نگهداری مهمات و تجهیزات در پایگاه آمریکایی واقع در العدیری کویت، این سولهها را به آتش کشیده و از بین بردند.
رزمندگان همچنین به طور همزمان برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا را در بحرین هدف قرار داده و خسارات زیادی به آن وارد نمودند.
عملیات تنبیهی ادامه دارد.
و ما النصر الا من عندالله العزیر الحکیم